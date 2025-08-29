Ukrayna'da bir günlük yas ilan edildi

Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e dün hava saldırısı düzenledi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığının Telegram hesabından, dün düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.

23 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Açıklamada, Rus ordusunun Kiev'e yönelik hava saldırısında, hayatını kaybedenlerin sayısının 4'ü çocuk 23 kişiye yükseldiği belirtilerek, onlarca kişinin yaralandığı ve 200'den fazla binanın hasar gördüğü ifade edildi.

BİR GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerin iletildiği açıklamada, bugünün yas ilan edildiği duyuruldu.

"RUSYA, MÜZAKARE MASASI YERİNE BALİSTİK SİLAHLARI SEÇİYOR"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Rusya, müzakere masası yerine balistik silahları seçiyor. Savaşı bitirmek yerine öldürmeye devam etmeyi tercih ediyor. Bu da Rusya'nın hala sonuçlardan korkmadığını gösteriyor." ifadelerini kullanmıştı.

Zelensky, barış çağrısında bulunan ancak şimdi sessiz kalan tüm ülkelere tepki göstererek, uluslararası toplumdan net bir yanıt beklediklerini vurgulamıştı.

Vladimir Zelensky, dün yaptığı açıklamada, Rus ordusunun başkent Kiev'e düzenlediği hava saldırısında 3'ü çocuk, 14 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını belirtmişti.