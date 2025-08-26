Ukrayna'da genç erkeklerin yurt dışına çıkışı serbest hale geldi

Ukrayna'da 18-22 yaşındaki erkeklerin yurt dışına çıkışı Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasının ardından 2022'de ilan edilen sıkıyönetim ve genel seferberlik kapsamında yasaklanmıştı.

Başbakanı Yuliya Sviridenko, Ukrayna sınırlarına ilişkin yapılan güncellemeye ilişkin detayları paylaştı.

YASAK KALDIRILDI

Söz konusu yaş grubundaki erkeklerin sınırı serbest bir şekilde geçebileceğini kaydeden Sviridenko, aynı kuralın çeşitli sebeplerle yurt dışında bulunan Ukrayna vatandaşları için de geçerli olacağını belirtti.

Sviridenko, "Ukraynalıların ana vatanlarıyla güçlü bağlarını korumalarını istiyoruz" ifadesini kullandı.