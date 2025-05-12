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Haber Merkezi

Ukrayna'da kan donduran pazarlık....

Dnipro kentinde 20 yaşındaki ismi açıklanmayan genç kadın, iddiaya göre bu parayla kendi işini kurmak istiyordu.

Para kaynağı bulamayan kadın, 2 yaşındaki çocuğunu yaklaşık 900 bin TL'ye denk gelen 18 bin sterline satmak istedi.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Sosyal medya üzerinden anneyle anlaşan bir alıcı, buluşma tarihini ayarladıktan sonra durumu polise bildirdi.

Durumdan habersiz buluşma yerine gelen anne, alıcıya bebeğini verip, parayı aldığı sırada polis baskın yaptı.

ÇOCUK DEVLET KORUMASINA ALINDI

Suçüstü yakalanan kadın, polis tarafından kelepçelenirken o anlar kameraya yansıdı.

Küçük çocuk ise bir sosyal hizmet görevlisi tarafından koruma altına alınarak sağlık kontrolüne götürüldü.

8 YIL HAPSE ÇARPTIRILDI

Hakkında "çocuk ticareti" suçlamasıyla dava açılan kadın, sekiz yıl hapis cezasına çarptırıldı.

"ONDAN KURTULMAK İSTEDİM"

Polis açıklamasına göre genç kadın, çocuğuna bakmak istemediğini ve bu yüzden ondan "kurtulmak" istediğini söyledi.

Alıcının daha önceden tanıdığı biri olduğu iddia edildi.