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    Ukrayna’da kamyon, yolun çökmesi ile çukura düştü

    Çalışmalar sırasında yolun çökmesi ile malzeme taşıyan kamyon, çukura düştü. Olayın ardından yolların bakımsızlığı tartışılmaya başlandı.
    • İHA
    • 20.06.2021 - 15:07
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    Ukrayna’da kamyon, yolun çökmesi ile çukura düştü

    Ukrayna’nın Jitomir şehrinde, belediye ekipleri tarafından asfalt çalışması yapıldı.

    Çalışmalar sırasında yolun çökmesi ile çukur oluştu.

    Malzeme taşıyan bir kamyon çukura düştü.

    Kamyonu yerinden çıkarabilmek için ekipler seferber oldu.

    SOSYAL MEDYADA YAYILDI

    Uzun uğraşlar sonucu kamyon, düştüğü yerden çıkarıldı.

    Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, yolların bakımsızlığını bir kez daha gündeme getirdi.

    Ukrayna’da kamyon, yolun çökmesi ile çukura düştü #1

    “YOLLARI DÜZELTEN BAŞKAN OLARAK ANILMAK İSTİYORUM”

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, kendisine bir gazetecinin "Nasıl bir Başkan olarak anılmak istiyorsunuz görev süreniz dolunca?" sorusuna, "Ukrayna’nın yollarını düzelten bir Başkan olarak anılmak istiyorum." cevabını vermişti.

    Ukrayna’da kamyon, yolun çökmesi ile çukura düştü VİDEO

    Ukrayna’da kamyon, yolun çökmesi ile çukura düştü #2

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