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    Ukrayna'da sağlık çalışanlarından askeri personele eğitim

    Ukrayna'nın ikinci büyük şehri olan Harkov'da, savaş nedeniyle sağlık çalışanları askeri personele ilk yardım eğitimi verdi.
    • 15.08.2022 - 11:00
    • Güncelleme : 15.08.2022 - 11:04
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    Ukrayna'da sağlık çalışanlarından askeri personele eğitim

    Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş devam ediyor...

    Rus güçleri, belirledikleri hedefleri vurmaya devam ederken savaş nedeniyle her iki ülke de ordusunda ağır kayıplar verdi.

    Savaşta 6'ncı ay

    Ukrayna'nın doğusundaki Harkov kentinde büyük hasarlar oluştu.

    6 ayın geride kaldığı savaş tüm şiddetiyle devam ederken, savaşın en yoğun yaşandığı bölgelerden biri olan Harkov’da da binlerce can kaybı yaşandı.

    Ukrayna da sağlık çalışanlarından askeri personele eğitim #1

    Sağlık çalışanları en ön cpehede yer aldı

    İnsanları kurtarmak için mücadele eden sağlık çalışanları, en ön cephede görev aldı.

    Askeri personele ilk yardım eğitimi

    AA'nın aktarımına göre; Ukraynalı sağlık çalışanları, savaşın devam etmesi nedeniyle askeri personele ilk yardım eğitimi verdi.

    İşte eğitimden kareler...

    Ukrayna da sağlık çalışanlarından askeri personele eğitim #2

    Ukrayna da sağlık çalışanlarından askeri personele eğitim #3

    Ukrayna da sağlık çalışanlarından askeri personele eğitim #4

    Ukrayna da sağlık çalışanlarından askeri personele eğitim #5

    Ukrayna da sağlık çalışanlarından askeri personele eğitim #6

    Ukrayna da sağlık çalışanlarından askeri personele eğitim #7

    Ukrayna da sağlık çalışanlarından askeri personele eğitim #8

    Ukrayna da sağlık çalışanlarından askeri personele eğitim #9

    Ukrayna da sağlık çalışanlarından askeri personele eğitim #10


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