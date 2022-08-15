Ukrayna'da sağlık çalışanlarından askeri personele eğitim

Ukrayna'nın ikinci büyük şehri olan Harkov'da, savaş nedeniyle sağlık çalışanları askeri personele ilk yardım eğitimi verdi.

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş devam ediyor...

Rus güçleri, belirledikleri hedefleri vurmaya devam ederken savaş nedeniyle her iki ülke de ordusunda ağır kayıplar verdi.

Savaşta 6'ncı ay

Ukrayna'nın doğusundaki Harkov kentinde büyük hasarlar oluştu.

6 ayın geride kaldığı savaş tüm şiddetiyle devam ederken, savaşın en yoğun yaşandığı bölgelerden biri olan Harkov’da da binlerce can kaybı yaşandı.

Sağlık çalışanları en ön cpehede yer aldı

İnsanları kurtarmak için mücadele eden sağlık çalışanları, en ön cephede görev aldı.

Askeri personele ilk yardım eğitimi

AA'nın aktarımına göre; Ukraynalı sağlık çalışanları, savaşın devam etmesi nedeniyle askeri personele ilk yardım eğitimi verdi.

İşte eğitimden kareler...