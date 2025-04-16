Ukrayna'da sıkıyönetim uzatıldı

İHA

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat 2022’de patlak veren savaş 1147. gününe girerken Kiev yönetimi, güvenlik politikalarını sıkılaştırmaya devam ediyor. Ukrayna Parlamentosu, sıkıyönetim uygulamasının 7 Ağustos’a kadar uzatılmasına yönelik kararı büyük çoğunlukla onayladı. 357 milletvekilinin ‘evet’ oyu verdiği düzenleme ile 9 Mayıs’ta sona ermesi öngörülen uygulama, üç ay daha uzatılmış oldu.

SEÇİMLER DURDURULDU, SEFERBERLİK DEVAM EDİYOR

Sıkıyönetim kararı, ülkede askeri seferberliğin sürdürülmesini sağlarken, aynı zamanda seçimlerin de ertelenmesine neden oluyor. Bu durum, özellikle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna lideri Vladimir Zelensky'nin meşruiyetini hedef alan açıklamalarına zemin hazırlamıştı. 2024 yılı itibarıyla görev süresi dolan Zelensky, hem iç hem de dış politikada seçim tartışmalarının gölgesinde kalırken Ukrayna yasaları, savaş koşullarında sandık başına gitmeyi mümkün kılmıyor.

14 KEZ UZATILDI

Sıkıyönetim ilk kez, Rusya'nın Ukrayna topraklarına saldırdığı 24 Şubat 2022 tarihinde Zelensky tarafından ilan edilmişti. Başlangıçta yalnızca 26 Mart 2022’ye kadar geçerli olması planlanan uygulama, savaşın uzamasıyla birlikte toplamda 14 kez parlamentonun onayıyla yenilendi.