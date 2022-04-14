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    Ukrayna'da siviller, mayınlar nedeniyle köylerine giremiyor

    Ukrayna'da siviller, mayınlar nedeniyle köylerine giremiyor

    Ukrayna ordusunun başkent Kiev bölgesinde yeniden kontrol sağladığı bazı köylerde devam eden mayın tarama çalışmaların sürmesi nedeniyle köylere dönmeye çalışan insanlar, yollarda bekliyor.
    • 14.04.2022 - 22:46
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    Ukraynalı askeri yetkililer, Kiev'e yakın ağır hava saldırılarının yaşandığı Gostomel şehrinden 5 kilometre uzaklıkta yer alan Moshun köyünde mayın tarama çalışmaları sürdürüyor.

    Köylerinin girişinde kalakaldılar

    AA'nın haberine göre; hava saldırıları sırasında ağır hasar gören köyden tahliye edilen insanlar, geri dönmeye çalışsa da köy girişinde beklemek zorunda kalıyor.

    Siviller köylerine dönmeye çalışırken, yetkililerin sivilleri köye almaması nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu.

    Ukrayna'da siviller, mayınlar nedeniyle köylerine giremiyor - VİDEO

    Rus birlikleri, çok sayıda mayın ve mühimmat bıraktı

    Yetkililer, Rus birliklerin bölgeden çekilmesinden sonra köyde çok fazla mayın ve patlamamış mermi kaldığını belirtiyor.

    Soyadını belirtmek istemeyen yaşlı köy sakini Aleksander, birkaç saat bekledikten sonra köye giremeyince geçici olarak kaldığı bölgeye geri dönmeye karar verdiğini belirtti.

    Ukrayna da siviller, mayınlar nedeniyle köylerine giremiyor #1

    "Köyümüze giremiyoruz"

    Aleksander, "Köye girmeye çalıştık ama bırakmıyorlar. Çok fazla patlayıcı madde varmış. 45 gün köyde değiliz, orada mayın temizleme çalışmaları sürüyor. Yarın girebileceğimize söz verdiler." dedi.

    Ukrayna da siviller, mayınlar nedeniyle köylerine giremiyor #2

    Köy sakini Aleksander Murhal ise savaşın ilk günlerinden beri Rus hava saldırılarının sürdüğünü ve 10 Mart'ta köyden ayrıldıklarını belirterek, "Şimdiye kadar köye giremiyoruz. Bizi bırakmıyorlar." diye konuştu.

    Ukrayna da siviller, mayınlar nedeniyle köylerine giremiyor #3

    Cenazelerini defnetmek istiyorlar

    Murhal, köyde yaklaşık 2 bin kişinin yaşadığını ve altyapının harabeye döndüğünü vurgulayarak, "Köyde binaların yüzde 80'ı bombalandı." ifadesini kullandı.

    Saldırılar sırasında sivillerin öldürüldüğüne dikkat çeken Murhal, köye girip cesetleri defnetmek istediklerini söyledi.

    Ukrayna da siviller, mayınlar nedeniyle köylerine giremiyor #4

    "Sığınaktaydık, orada da korkunçtu"

    Kuyrukta bekleyen 36 yaşındaki kadın Tatiana Rebechuk, savaşın başlandığında evde çocuklarıyla beraber olduklarını kaydederek, "Biz ilk günlerde çıkamadık, yerimizde kaldık ve sığınaktaydık. Orada da korkunçtu." sözlerine ekledi.

    Ukrayna da siviller, mayınlar nedeniyle köylerine giremiyor #5

    Rebechuk, 6 Mart'ta köyden ailece akrabalara gittiklerini ve mayınların temizlenmesinden sonra evlerine dönmek istediklerini söyledi.

    Köye girmek için oğullarıyla beraber arabasında bekleyen Sergey Marganos, köye girebilmesi için 400 kilometre uzaklıktan geldiklerini ve gerekirse arabada geceyi geçireceklerini aktardı.

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