Ukrayna'da Türk gazetecilerin kaldığı otele füze saldırısı Ukrayna'daki savaşı yerinde takip eden AA savaş muhabirlerinin kaldığı otel füzelerin hedefi olurken, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde işbaşında olan AA ekibi, saldırıdan yara almadan kurtuldu.

AA & Ensonhaber

Dün gece TSİ 23.30 sularında, Ukrayna'nın doğusundaki Harkiv şehrine, Rusya ile sınır hattına yakın bir bölgede, bombalı saldırılar düzenlendi.

Bu saldırılarda, uzun süredir Ukrayna-Rusya savaşını takip edip haberleştiren AA muhabirlerinin konakladığı Park Otel hedef alındı ve iki füze binaya isabet etti. Otelin üst katları patlamadan dolayı harap olurken, bina alevler içinde kaldı.

AA muhabiri Davit Kachkachişvili ve foto muhabiri Özge Elif Kızıl, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde görev başındaydı. Patlama sonrasında, tahrip olan ve alevlerle sarılan otelden kendi çabalarıyla çıkmayı başardılar. Muhabir Kachkachişvili'nin ellerinde hafif kesikler oluştu.

Sağlık durumu iyi olan foto muhabiri Kızıl ve muhabir Kachkachişvili, kontroller için ambulansla hastaneye sevk edildi.

Ayrıca, saldırıda kullanılan araç da diğer birçok araç gibi otelin yakınında zarar gördü ve kullanılamaz hale geldi.

Ukrayna: AA ekibinin de kaldığı Harkiv'deki otele S-300 füzeleriyle saldırıldı

Ukrayna'nın Harkiv Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Sinegubov, Harkiv kentinde Anadolu Ajansı (AA) ekibinin de kaldığı otele saldırının S-300 füzeleriyle düzenlendiğini bildirdi.

Sinegubov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın saat 22.30 sıralarında Harkiv'in Kiev ilçesine S-300 füzeleriyle saldırı gerçekleştirdiğini belirtti.

Saldırıda 30'dan fazla sivilin bulunduğu bir otelin vurulduğuna dikkati çeken Sinegubov, olayda 11 kişinin yaralandığını ifade etti.

Sinegubov, yaralananlar arasında otelde kalan Türk yayın kuruluşu muhabirlerinin de bulunduğunu kaydetti.