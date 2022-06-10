Ukrayna'dan Batı'ya çağrı: Cephanemiz bitmek üzere

Ülkedeki istihbarat yetkilisi, Batı'yı işaret ederek, "Her şey, bize ne verdiklerine bağlı" dedi.

Rusya'ya karşı Batı'dan askeri destek alan Kiev yönetimi, mühimmatlarda sona yaklaştığını açıkladı.

ABD ve İngiltere başta olmak üzere çeşitli Avrupa ülkeleri, Ukrayna güçlerine gelişmiş silah sistemleri, mühimmat ve diğer askeri teçhizatları sağlıyor.

"Ağır silahlar açısından kaybediyoruz"

Ukrayna Askeri İstihbarat Başkan Yardımcısı Vadym Skibitsky, "Bu, artık ağır silah savaşı. Ağır silahlar açısından kaybediyoruz." dedi.

"Her şey (Batı'nın) bize ne verdiğine bağlı." ifadesini kullanan Skibitsky, "Ukrayna'nın bir ağır silahına karşılık, 10 ila 15 Rus ağır silahı var. Batılı ortaklarımız, bize sahip olduklarının yaklaşık yüzde 10'unu verdi." diye konuştu.

"Mühimmatların neredeyse tamamını tükettik"

Skibitsky'ye göre Ukrayna, günde 5 bin ila 6 bin top mermisi kullanıyor.

Guardian'a konuşan Ukraynalı yetkili, mühimmatlarının neredeyse tamamını tükettiklerini, 155 kalibrelik standart NATO mermileri kullandıklarını söyledi.

Vadym Skibitsky, "Avrupa, daha düşük kalibreli mermiler teslim ediyor." diye ekledi.

Zelensky: Her gün 60 ila 100 Ukrayna askeri ölüyor

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, geçen hafta yaptığı açıklamada, her gün 60 ila 100 Ukrayna askerinin öldüğünü ve 500'ünün de yaralandığını söylemişti.

Aynı habere göre, Ukrayna, askeri kayıplarının toplam sayısını gizli tutuyor.