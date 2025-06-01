Ukrayna'dan müzakereler öncesi Rusya'ya saldırı

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Barış masasını tehlikeye atacak girişimler...

Ukrayna istihbaratı geniş çaplı bir İHA saldırısı düzenlediğini duyurdu.

RUS HAVA KUVVETLERİ HEDEF ALINDI

Saldırıda Rus hava kuvvetlerine ait A-50, TU-95 ve TU-22 tipi stratejik bombardıman uçaklarının hedef alındığı kaydedildi.

Bu uçakların Ukrayna'ya yönelik uzun menzilli füze saldırılarında kullanıldığı aktarıldı.

40'TAN FAZLA UÇAK VURULDU

Ukrayna basınına konuşan bir kaynak, Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU), Rusya’nın iç bölgelerindeki hava üslerindeki '40’tan fazla' Rus bombardıman uçağını vurduğu açıkladı.

BÜYÜK ÇAPLI OPERASYON BAŞLATILDI

Ukrayna Güvenlik Servisi'nden yapılan açıklamada, "Rusya'da stratejik bombardıman uçakları toplu halde yanıyor" denildi.

Ukrayna'nın "düşman bombardıman uçaklarını imha etmeyi amaçlayan büyük çaplı özel bir operasyon" yürüttüğü aktarıldı.

Eğer doğrulanırsa, bu saldırılar savaşın başından bu yana Rusya’ya verilen en büyük hasar olabilir.

UZUN YILLARDIR BEKLENEN SALDIRI

Ukrayna istihbaratı SBU'nun "Web" adını verdiği operasyonu bir buçuk senedir hazırlanıyordu.

Operasyon bizzat Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy tarafından onaylandı ve SBU Başkanı Vasily Malyuk tarafından uygulandı.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Ukrayna'nın İHA saldırılarına ait olduğu iddiasıyla sosyal medyada çok sayıda görüntü paylaşıldı.

Görüntülerde İHA'ların pistte duran uçaklara çarpma ve patlama anları da görülüyor.

Uçakların vurulduğu üssün Rusya'nın Irkutsk bölgesinde olduğu belirtiliyor.

BAŞKA ÜSLERDE VURULDU

Raporlar, Murmansk yakınlarındaki Olenya Hava Üssü'nde başka uçaklara da saldırı düzenlendiğini öne sürüyor.

Rus medyası Murmansk'taki saldırıyı bildiriyor ancak hava savunmalarının çalıştığını iddia ediyor.

RUSYA SALDIRIYI DUYURDU

Rusya’nın İrkutsk Bölge Valisi Igor Kobzev, Sredny köyündeki bir askeri birliğe İHA saldırısı düzenlendiğini doğrularken, saldırıya yönelik ayrıntı vermedi.

RUSYA ALARM DURUMUNDA

Rus basınında yer alan iddialara göre saldırının ardından Rus lider Putin, bugün Güvenlik Konseyi'ni toplayacak.