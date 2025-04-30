Ukrayna'dan nadir toprak elementleri anlaşmasına ilişkin yeni bilgilendirme

AA

Ukrayna Başbakanı Denis Şmigal, Ukrayna'daki 1+1 televizyon kanalında canlı yayın programına katıldı.

Programda konuşan Şmigal, , ABD ile Ukrayna arasında imzalanması beklenen nadir toprak elementleri anlaşmasının hazırlık sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"UMARIM ÖNÜMÜZDEKİ 24 SAAT İÇİNDE ANLAŞMA İMZALANIR"

Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Yulia Sviridenko'nun konuyla ilgili görüşmeler için ABD'ye gittiğini belirten Şmigal, şöyle dedi:

Amerikalı meslektaşlarımızla son detayları şimdiden netleştiriyoruz. Tüm son detaylar netleştiğinde, yakın gelecekte, umarım önümüzdeki 24 saat içinde anlaşma imzalanır ve ilk adımı atarız.

Şmigal, "Anlaşma imzalanmadan önce Ukrayna'ya verilen hiçbir borç, hiçbir yardım bu anlaşmanın konusu değildir." ifadesini kullandı.

UKRAYNA İÇİN "YATIRIM FONU" KURULACAK

Ukrayna Başbakanı Şmigal ayrıca, ABD ile imzalanması beklenen anlaşmanın, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne (AB) entegrasyonu sürecine aykırı olan maddeleri içermediğini kaydetti.

Söz konusu anlaşmaya göre Ukrayna için bir "Yatırım Fonu"nun kurulacağını hatırlatan Şmigal, bu çerçevede daha sonra iki teknik anlaşmanın daha imzalanması gerekeceğini aktardı.

Ukrayna ile ABD arasında, nadir toprak elementleri anlaşması çerçevesinde 18 Nisan'da bir mutabakat zaptı imzalanmıştı.