Ukrayna'dan Rusya değerlendirmesi: Hiçbir yönde stratejik başarı elde edemedi

AA

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, X hesabı üzerinden dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yazılı açıklamada Sybiha, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda son dönemdeki gelişmeleri değerlendirdi.

"RUSYA CEPHEYİ YARMAYI BAŞARAMADI"

Cephedeki durumun ağır olduğunu ifade eden Sybiha, bu durumun böylece devam ettiğini kaydetti.

Rusya'nın sahada stratejik bir ilerleme kaydetmediğini savunan Sybiha, "Rusya, muazzam çaba ve kaynaklara rağmen cepheyi yarmayı başaramadı ve hiçbir yönde stratejik başarı elde edemedi." ifadesini kullandı.

Açıklamada, "Rusya'nın savaşı kazandığına dair genel bir tahmin yanlıştır." ifadelerine yer veren Sybiha, Rus saldırılarının artık hız kaybettiğini belirtti.

"KURSK BÖLGESİNDEKİ ÇATIŞMALARA 12 BİNDEN FAZLA KUZEY KORELİ ASKER KATILDI"

Sybiha, "Ukrayna cephe hattını büyük ölçüde istikrara kavuşturdu ve hatta Pokrovsk ve diğer bölgelerin yakınlarında bir miktar toprak bile geri aldı." değerlendirmesinde bulundu.

Rus ordusunun cephede verdiği kayıplar nedeni ile Kuzey Kore'den yardım aldığını ifade eden Sybiha, "Kursk bölgesindeki çatışmalara 12 binden fazla Kuzey Koreli asker katıldı." sözlerini ekledi.

Rusya'nın, Kursk bölgesini birkaç ay içinde geri almayı planladığını ancak bunu yaklaşık dokuz ay boyunca başaramadığını savunan Sybiha, şu ifadeleri kullandı:

(Ukrayna'nın) Donetsk bölgesindeki mevcut ilerleme hızıyla, Moskova'nın her şeyi kontrol altına alması için uzun yıllara ihtiyacı olacak.

"2022 İŞGALİNDEN BU YANA UKRAYNA'DA TEK BİR BÖLGESEL MERKEZİ BİLE ELE GEÇİREMEDİLER"

Rusya'nın bu savaşı Ukrayna'yı yok etme amacıyla başlattığını belirten Sybiha, üç yılın içerisinde cephede yaralanan veya ölen Rus askeri sayısının 950 binden fazla olduğunu iddia ederek şunları kaydetti:

Ama 2022 işgalinden bu yana Ukrayna'da tek bir bölgesel merkezi bile ele geçiremediler. Herson tekti (bölgesel merkezi), ancak Ukrayna işgal ettiği toprakların yarısından fazlasıyla birlikte 2022'de onu kurtardı.

Sybiha, müttefik ülkeler ile barışı sağlamak için çalıştıklarını aktararak, "Ukrayna dünyadaki herkesten daha fazla barış istiyor. Bu savaşı asla istemedik ve mümkün olan en kısa sürede sona ermesini istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkesindeki savunma sanayi kapasitesinin arttığına dikkatini çeken Sybiha, "Ukrayna savunma sanayisini altı katına çıkardı ve artık askeri ihtiyaçlarının yaklaşık yüzde 40'ını kendi başına karşılıyor." dedi.

Sybiha, savaşın sona ermesi için Rusya'ya baskı kurulması gerektiğini belirtti.