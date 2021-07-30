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    Ukrayna’dan Türkiye’ye destek için yola çıkan uçakların görüntüleri paylaşıldı

    Ukrayna, yangın felaketi ile mücadele eden Türkiye'ye destek için gönderdiği uçakların görüntülerini paylaştı.
    • İHA
    • 30.07.2021 - 21:37
    • Güncelleme : 30.07.2021 - 21:38
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    Ukrayna’dan Türkiye’ye destek için yola çıkan uçakların görüntüleri paylaşıldı

    Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan yangınlara çeşitli ülkelerden destek gelmeye devam ediyor.

    Rusya’dan sonra Ukrayna da yangın felaketi ile mücadele eden Türkiye’ye destek için yangın söndürme uçaklarını gönderdi.

    UKRAYNA'DAN YOLA ÇIKTI

    Ukrayna, Türkiye’ye doğru yola çıkan ve Ukrayna Acil Durumlar Servisi’ne ait 2 adet yangın söndürme uçağının görüntülerini paylaştı.

    "DAYAN TÜRKİYE"

    Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Ukraynalı vatandaşlardan Türkiye’ye destek mesajları yağdı. Mesajlarda "Dayan Türkiye" ve "Yanındayız" ifadeleri yer aldı.

    Ukrayna’dan Türkiye’ye destek için yola çıkan uçakların görüntüleri VİDEO

    ZELENSKIY: UKRAYNA HALKI, TÜRKİYE’NİN YANINDA

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Dostum Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yangınlar nedeniyle taziyelerimi ilettim. Ukrayna halkı, bu zor zamanda dost Türkiye halkıyla birlikte olacak" ifadelerini kullanmıştı.

    Ukrayna’dan Türkiye’ye destek için yola çıkan uçakların görüntüleri paylaşıldı #1

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