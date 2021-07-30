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- Ukrayna’dan Türkiye’ye destek için yola çıkan uçakların görüntüleri paylaşıldı
Ukrayna’dan Türkiye’ye destek için yola çıkan uçakların görüntüleri paylaşıldı
- İHA
- 30.07.2021 - 21:37
- Güncelleme : 30.07.2021 - 21:38
Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan yangınlara çeşitli ülkelerden destek gelmeye devam ediyor.
Rusya’dan sonra Ukrayna da yangın felaketi ile mücadele eden Türkiye’ye destek için yangın söndürme uçaklarını gönderdi.
UKRAYNA'DAN YOLA ÇIKTI
Ukrayna, Türkiye’ye doğru yola çıkan ve Ukrayna Acil Durumlar Servisi’ne ait 2 adet yangın söndürme uçağının görüntülerini paylaştı.
"DAYAN TÜRKİYE"
Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Ukraynalı vatandaşlardan Türkiye’ye destek mesajları yağdı. Mesajlarda "Dayan Türkiye" ve "Yanındayız" ifadeleri yer aldı.
Ukrayna’dan Türkiye’ye destek için yola çıkan uçakların görüntüleri VİDEO
ZELENSKIY: UKRAYNA HALKI, TÜRKİYE’NİN YANINDA
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Dostum Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yangınlar nedeniyle taziyelerimi ilettim. Ukrayna halkı, bu zor zamanda dost Türkiye halkıyla birlikte olacak" ifadelerini kullanmıştı.