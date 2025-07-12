Ukrayna'dan yeni hamle: Cephe hattı yakınında anti-drone koridorları inşa edildi

2022’de başlayan ve halen devam eden Rusya-Ukrayna savaşı, hem sahada hem de diplomasi masasında çok cepheli bir mücadeleye dönüşmüş durumda.

Moskova’nın yoğun İHA saldırılarına karşı önlem almaya çalışan Kiev yönetimi, cephe hattı yakınlarında "anti-drone koridorları" inşa etmeye başladı.

Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, yol boyunca yerleştirilen özel filelerle hava saldırılarının engellenmesi amaçlanıyor.

ATEŞKES UMUTLARI MASADA

Sahadaki bu savunma hamleleri, savaşın şiddetlenebileceği endişesini artırırken, diplomatik cephede de dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Putin ile yaptığı son görüşmenin kendisi için hayal kırıklığı olduğunu söylemişti.

TEKNOLOJİ ÖN PLANDA

Ukrayna’nın cephe gerisine kurduğu anti-drone koridorları, bu savaşın bir "yıpratma savaşı"na dönüştüğünü bir kez daha gösteriyor.

İHA'lar, son iki yılda savaşın kaderini etkileyen unsurlardan biri haline gelirken, her iki taraf da düşük maliyetli ancak yıkıcı etkili hava saldırılarına karşı farklı çözümler geliştiriyor.