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    Ukraynalı askerden sevgilisine evlilik teklifi

    Ukrayna’da bir asker, kontrol noktasında sevgilisinin bulunduğu aracı arama yapmak için durdurmasının ardından dizlerinin üstüne çökerek evlilik teklifinde bulundu.
    • İHA
    • 07.03.2022 - 23:03
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    Ukraynalı askerden sevgilisine evlilik teklifi

    Rusya’nın saldırılarının 12. gününde şiddetli çatışmaların yaşandığı Ukrayna’da bir asker sevgilisine ilginç bir evlilik teklifinde bulundu.

    Sınır kontrol noktalarının birinde görevli olan Ukraynalı asker, arkadaşları ile sevgilisinin bulunduğu aracı arama yapmak için çevirdi.

    Ukraynalı askerden sevgilisine evlilik teklifi - Video

    DİZ ÇÖKEREK EVLİLİK TEKLİFİ YAPTI

    Daha sonra askerler, araçtakileri indirerek üst araması yaptı. Ukraynalı asker, üst araması sırasında sevgilisinin arkasında diz çökerek, elinde çiçek ve yüzükle evlenme teklifi etti.

    Ukraynalı askerden sevgilisine evlilik teklifi #1

    "EVET" DEDİ

    Çevredeki askerlerin tezahüratları eşliğinde sevgilisinin evlilik teklifine "evet" diyen genç kız, duygu dolu anlar yaşadı.

    Ukraynalı askerden sevgilisine evlilik teklifi #2

    Ukraynalı askerden sevgilisine evlilik teklifi #3

    Ukraynalı askerden sevgilisine evlilik teklifi #4


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