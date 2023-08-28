Ukraynalı askerleri eğiten Batılı ülkeler, yetkin tercüman sıkıntısı yaşıyor Askeri ve teknik terimlerin çevirisinin eğitimleri aksattığı belirtiliyor. Askeri uzmanlar, dil becerilerindeki eksikliğin gecikmelere neden olduğunu söylüyor.

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Ukrayna ordusu, Rusya'nın saldırılarına karşı Batılı ülkelerden askeri destek alıyor.

Sağlanan destekler, Ukraynalı askerlerin eğitilmesini de barındırıyor.

Deneyimsiz Ukrayna askerlerine eğitim veren Almanya, ön cephede bir tankın nasıl çalıştırılmasını 6 hafta içinde öğretmesi gerekiyor.

Ancak Alman subayların yanı sıra Hollandalı ve Danimarkalı askerler, Ukraynalıları eğitmek üzere bir araya geldiklerinde en önemli sorunun yetkin tercüman sıkıntısı olduğunu gördü.

Tercümanlar bir numaralı zorluk

Geçen kasım ayında Ukraynalıları çeşitli silahlar ve taktikler konusunda eğitmek amacıyla başlatılan çok uluslu Avrupa Birliği eğitim misyonunun başkan yardımcılığını yapan Hollandalı Tuğgeneral Martin Bonn, "Bir numaralı zorluk tercümanlar." dedi.

Financial Times'ın haberine göre, Kiev ve Batılı ülkelerin başkentleri, çoğu zaman gerekli sözcükleri bulmakta zorlanan çevirmenleri eğitime gönderiyor.

Yıl sonuna kadar 10 bin Ukraynalı askerin Almanya'da eğitim almış olması gerekiyor.

Teknik kelimelerin çevirisi sorunlara neden oluyor

Bonn, "En büyük zorluk askeri ve teknik bağlamda kullanılan kelimelerin çevirisi. Günlük hayatta kimsenin kullanmadığı kelimeler..." ifadelerini kullandı.

Eğitim programları sırasında çeviri sorunları yaşan tek ülke Almanya değil.

Benzer bir sorun, 8 Ukraynalı pilotun ve çok sayıda destek personelinin F-16 savaş uçaklarını uçurmak üzere eğitildiği Danimarka'da da ortaya çıktı.

Dil becerileri eğitimi geciktiriyor

Danimarkalı askeri yetkililer, eğitimin pilotlara yönelik güvenlik izni nedeniyle ertelendiğini söyledi.

Yetkililer, dil becerileri ve sağlık kontrollerinin de gecikmenin diğer nedenleri olduğunu dile getirdi.