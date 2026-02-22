Ukraynalı büyük mafya patronunun oğlu Igor Komarov, Bali'deki tatili sırasında kaçırıldı

Ukrayna gündemini sallayan olay...

Ukrayna'da 'Narik' lakabıyla bilinen mafya lideri Sergey Komarov'un oğlu Igor Komarov, tatil için arkadaşları ve sevgilisi ile birlikte Endonezya'nın Bali Adası'na gitti.

Komarov, burada adeta dehşeti yaşadı.

TATİL SIRASINDA KAÇIRILDI

Ultra-lüks bir tesiste tatil yapan Komarov, bu sırada bir grup tarafından kaçırıldı.

Komarov'un kaçırılmasının ardından sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede yayıldı.

AİLESİNDEN YARDIM İSTEDİ

Videoda, ağlayarak ailesinden yardım isteyen Komarov'un "Anneciğim babacığım beni kurtarın, bu adamların şakası yok, parmaklarımı kestiler, kolumu bacağımı kesecekler." dediği görüldü.

10 MİLYON DOLAR TALEP ETTİLER

Kaçıran şahıslar, kendilerinden çalındığını iddia ettiği 10 milyon doları geri istedi.

Narik lakaplı mafya babasından oğlunun kaçırılması ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

YERİNİ SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN İFŞA ETTİ

Rusları hedef alan dolandırıcılık çağrı merkezlerinin sahibi olduğu iddia edilen ve Ukraynalı suç figürü Sergey Komarov'un oğlu Igor Komarov, yeri sosyal medyada ifşa edildikten sonra kaçırıldı.

Ukrayna'nın Rakurs haber ajansı, kaçıranların Çeçen olabileceğini bildiriyor.

Uluslararası organize suç örgütü hesaplaşması olarak değerlendirilen olayla ilgili yerel makamların ve Ukrayna dışişlerinin süreci takip ettiği bildirildi.