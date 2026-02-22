Betimar'ın son anketi açıklandı: AK Parti, CHP'nin 6 puan önünde

Siyaset arenasının gündemi yoğun...

Partiler çalışmalarını hız kesmeden sürdürürken yeni seçim anketleri gelmeye devam ediyor.

Bunlardan biri de son genel ve yerel seçimleri nokta atışı bilen kamuoyu araştırma şirketlerinden Betimar Araştırma'nın yaptığı anket oldu.

SON SEÇİM ANKETİNİ AÇIKLADI

BETİMAR Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Duman, TGRT Haber ekranlarında yayınlanan 'Taksim Meydanı' programında son genel seçim anketinin sonuçlarını açıkladı.

Gürkan Duman, açıklamasında diğer anket şirketlerine nazaran farklı bir oran verdi.

AK PARTİ BİRİNCİ PARTİ

9-12 Şubat tarihlerinde 26 ilde, 3 bin kişiyle telefon (CATI) yöntemiyle gerçekleştirilen araştırmada, "Bu pazar milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusu soruldu.

Ankete göre AK Parti yüzde 33,2 ile ilk sırada yer alırken CHP yüzde 27,2’de kaldı.

PUAN FARKI 6,3 OLARAK ÖLÇÜLDÜ

Bu sonuçla beraber iki parti arasındaki puan farkı 6,3 olarak ölçüldü.

Öte yandan bu iki partiyi yüzde 8,8 ile DEM Parti ve yüzde 8,5 MHP takip etti.

İYİ PARTİ'DE UFAK TOPARLANMA

İyi Parti yüzde 6,3 oy oranına ulaşarak ufak bir toparlama yaşarken İyi Parti'yi yüzde 4'ü geçen oy oranları ile Zafer Partisi ve Anahtar Parti takip etti.

HANGİ PARTİ NE KADAR OY ALIYOR

Ankette yer alan siyasi partiler ve oy oranları şu şekilde:

AK Parti: %33,2

CHP: %27,9

DEM Parti: %8,8

MHP: %8,5

İYİ Parti: %6.3

Anahtar Parti: %4,5

Zafer Partisi: %4.3

Yeniden Refah Partisi: %2.8

Türkiye İşçi Partisi: %1,5

Saadet Partisi: %1

Diğer Partiler: %1.2