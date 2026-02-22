İstanbul'da otobüste tehditler savuran kadının ifadesi çıktı

İstanbul'da dün otobüste ilginç bir kavga yaşandı.

İstanbul'da seyir halinde olan bir İETT otobüsü, iki kadının kavgasına sahne oldu.

Bir kadın yolcu köpeği ile beraber otobüse bindi.

Ancak köpekle birlikte seyahat etmeyen bir başka kadın yolcu, bu duruma tepki gösterdi, ortalık karıştı.

"KÖPEKLE SEYAHAT ETMEK İSTEMİYORUM"

Duruma tepki gösteren yolcu "Ben köpekle seyahat etmek istemiyorum" dedi.

"SENİ ALIRIM AŞAĞI"

İki kadın arasında çıkan sözlü tartışmada tansiyon yükselirken köpek sahibi kadın "Seni alırım aşağıya, hava almayan beynine hava sokarım" sözleri ile diğer yolcuya hakaret etti.

"POLİS BENİM EMRİMDE"

Hayvan sahibi kadının sözlerinin ardından polis çağırılmasını isteyen diğer yolcu, şaşırtan bir cevap aldı.

Savcı olduğunu iddia eden kadın, "Polis benim emrimde, ben savcıyım" ifadelerini kullandı.

"ÖLDÜRÜM SENİ"

Daha sonra otobüse binen kadına eğer savcı ise polisi aramasını söyleyen yolcu bu defa da "Öldürürüm bak seni…" seni yanıtını alırken tehdit seviyesi bir ileriye taşındı.

GÖZALTINA ALINDI

Hakkında soruşturma başlatılan kadının polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.

Savcılığın açıklamasında "Şahsın yakalama işlemleri yapılarak ‘Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama’ suçundan gözaltına alınmıştır." denildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Dilek Yaman Demir'in haberine göre gözaltına alınan kadın ifadesinde şöyle dedi;

"BEN KENDİMİ POLİS OLARAK TANITMADIM, KÖPEĞİM NARKOTİK CİNSİ DEDİM"

"Benden şikayetçi olanlar, kendimi polis olarak tanıttığmı beyan etmişler.

Ben kendimi polis olarak tanıtmadım. Hukuk fakültesi öğrencisiyim. Sadece köpeğimin narkotik cinsi köpek olduğunu söyledim."

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI TESPİT EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı söz konusu soruşturmaya ilişkin detayları kamuoyu paylaştı.

Videoda savcı olduğunu iddia eden Y.S. İsimli kadının adalet meslek yüksek okulundan terk olduğu belirtilirken kadının daha önce 'hırsızlık', 'tehdit' 'uyuşturucu madde bulundurma' suçlarından kaydı olduğu da belirlendi.