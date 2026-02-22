Hadise'nin UNICEF videosu tepkilere neden oldu

Hadise, UNICEF için bir video çekti.

Ramazan videosu çeken Hadise'nin sözleri ise sosyal medyada büyük bir tepkiye neden oldu.

Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhuna vurgu yapmak isteyen Hadise, ülkesini "yardıma muhtaç" ülkeler arasında konumlandırdı.

"TÜRKİYE'DEN GAZZE'YE..."

Hadise'nin, "Türkiye'den Gazze'ye, Sudan'dan Afrika'ya, çocuklar iftar sofrasında umuda ihtiyaç duyuyor" ifadesi, sosyal medyada defalarca tepkiyle paylaşıldı.

Kullanıcılar, Türkiye’nin Gazze ve Sudan gibi insani krizlerin derin yaşandığı bölgelerle aynı kefeye konulmasına tepki gösterdi.

"TÜRKİYE O ÜLKELERE YARDIM YAPIYOR"

Sosyal medyadan Hadise'yi etiketleyen birçok kullanıcı, ülkesinin gücünün farkında olmadığını ve Türkiye'nin saydığı ülkeler dahil olmak üzere birçok bölgeye yardım yaptığını söyledi.

2022'DEN BERİ KURUMUN BÜNYESİNDE

Hadise, UNICEF (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu) tarafından 2022'de 'Çocuk Hakları Savunucusu' olarak atandı.