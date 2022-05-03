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    Ukraynalı Büyükelçi Melnyk, Olaf Scholz'a tepki gösterdi

    Scholz'un Kiev'i ziyaret etmeyeceğini açıklaması, Ukrayna tarafından tepkiyle karşılandı. Scholz'un tavrı için "Devlet adamlığı gibi durmuyor" denildi.
    • 03.05.2022 - 12:11
    • Güncelleme : 03.05.2022 - 12:30
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    Ukraynalı Büyükelçi Melnyk, Olaf Scholz'a tepki gösterdi

    Ukrayna ile Almanya arasında ziyaret gerilimi yaşanıyor.

    Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ZDF kanalında yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in Ukrayna'ya ziyaret talebinin reddedilmesinin kendi ziyaretine "engel" olduğunu söylemişti.

    "Devlet adamlığı gibi durmuyor"

    Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi Andrij Melnyk, Scholz'un Kiev'i ziyaret etmeyeceğini açıklamasına tepki gösterdi.

    Alman Haber Ajansı DPA'ya açıklama yapan Melnyk, "Hakarete uğramış mağdur rolünü oynamak devlet adamlığı gibi durmuyor." ifadesini kullandı.

    "Orası çocuk yuvası değil"

    "Nazi işgalinden sonraki en yok edici savaş yaşanıyor. Orası çocuk yuvası değil" diye konuşan Melnyk, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin Scholz'u Kiev'de kabul etmekten yine de mutlu olacağını kaydetti.

    "'Cumhurbaşkanı gelemez' denmesi olamaz"

    AA'nın haberine göre; Scholz, "Bu kadar askeri ve mali yardım yapan, Ukrayna'nın geleceği için önemli olacak güvenlik garantileriyle ilgili bir durum olduğunda ihtiyaç duyulacak ülkeye, 'ancak Cumhurbaşkanı gelemez’ denmesi olamaz." ifadesini kullanmıştı.

    Başbakan Scholz, bu nedenle Kiev’i ziyaret etmeyeceğini söylemişti.

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