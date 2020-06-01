Çernovtsi kentinde yaşlı bir kadın, korona kısıtlamaları nedeniyle toplu taşımayı kullanamayınca çareyi troleybüsün arkasına tutunmakta buldu.

Ukrayna’nın Çernovtsi kentinde yaşayan yaşlı bir kadın, koronavirüs kısıtlamaları sebebiyle toplu taşımayı kullanamayınca, kendince çözüm üretti.

TROLEYBÜSÜN ARKASINDA YOLCULUK YAPTI

Troleybüsün arkasına tutunarak bir süre yolculuk yapan yaşlı kadın, durumu fark eden sürücü tarafından bir sonraki durakta araçtan indirildi.

Yaşlı kadının o anları ise kameraya yansıdı.

Ukraynalı kadın troleybüsün arkasında yolculuk yaptı VİDEO

TOPLU TAŞIMA SEFERLERİ 22 MAYIS'TA BAŞLADI

Ukrayna genelinde 22 Mayıs’tan itibaren toplu taşıma seferleri yeniden başlatılırken, Çernovtsi kentinde ise belediye, vaka sayısındaki artış nedeniyle kısıtlamaları sürdürme kararı aldı.

Kentte yalnızca bazı görevliler, özel izin kartıyla toplu taşıma araçlarını kullanabiliyor.

Öte yandan, Çernovtsi’de bugüne kadar 3 bin 377 koronavirüs vakası kaydedilirken, salgın nedeniyle 144 can kaybı yaşandı.