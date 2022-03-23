Ukraynalı mülteciler, Avrupa'nın kapasitesini test ediyor

AB ülkelerinin, sayıları her geçen gün artan Ukraynalı mülteciler karşısında ortaya koyduğu iş birliği gündem oldu. En fazla mülteciyi ağırlayan Polonya'dan Batı Avrupa'ya çağrı yapıldı.

Rusya-Ukrayna savaşı, milyonlarca sivili yerinden etti.

Ukraynalı mülteciler, çatışmalar nedeniyle çareyi komşu ülkelere sığınmakta buluyor.

AVRUPA'YI SINAYAN GÖÇ

Wall Street Journal gazetesi, Ukrayna'dan mülteci akınının, Avrupa'nın onları ağırlama kapasitesini sınadığını yazdı.

3.5 milyondan fazla sivilin Ukrayna'yı terk ettiği belirtilerek, bu durumun kıta genelinde insani yanıt üzerindeki baskıyı artırdığına dikkat çekildi.

"POLONYA TIKLIM TIKLIM DOLU"

Eşi ve iki çocuğuyla savaştan kaçan Olga Nychyporenko, en çok Ukraynalı mülteciye ev sahipliği yapan Polonya'daki durumu "Tıklım tıklım dolu." şeklinde özetledi.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana kıtadaki en büyük insan hareketi olan Ukrayna'dan kaçan 3,5 milyondan fazla mülteciye destek sözü verdi.

AB'NİN İŞ BİRLİĞİ KAPASİTESİNİ TEST EDİYOR

Ancak, bu kaynakların devreye alınmasının AB'nin kıta çapında insani müdahale sırasında iş birliği yapma kapasitesini test ettiği kaydedildi.

SAVAŞ BASKIYI ARTIRIYOR

Brüksel'in hedefinin, Ukrayna'ya komşu ülkelerdeki insan akınını önlemek olduğu, bununla birlikte dördüncü haftasına giren Rusya-Ukrayna savaşının AB'nin çabaları üzerindeki baskıyı giderek tırmandırdığı aktarıldı.

"HÜKÜMETLER ÜZERİNDE YÜK OLUŞTURACAK"

Savaşın ilk günlerinde Ukrayna'dan ayrılanların AB ülkelerinde akrabaları ya da arkadaşlarının olduğu, fakat sonradan ayrılmak zorunda kalanların ise söz konusu ülkelerde bağlantı eksikliği yaşadığı anımsatıldı.

Bu durumun, hükümetler üzerinde daha fazla "yük oluşturacağı" anlamına geldiği belirtildi.

"AB İÇİN TEMEL BİR SINAV"

Yale Üniversitesi'nde Rusya ve Avrupa alanında çalışmalar yürüten Thomas Graham, Doğu Avrupa ülkelerinin insan akınıyla başa çıkmasına yardım etmesinin, AB için temel bir sınav olacağını söyledi.

Graham, "Bunu sosyoekonomik ve politik bir blok olarak kendi geleceklerinin çıkarına uygun şekilde ele almak zorundalar." dedi.

POLONYA: GİDEREK ZORLAŞIYOR

Polonya Göç Forumu Başkanı Agnieszka Kosowicz, Polonya'nın Ukraynalıları karşılamasının giderek zorlaştığı konusunda uyardı.

Batı Avrupa ülkelerinden Polonya'daki Ukraynalı mültecilerin batıya ulaşmaları konusunda daha fazlasını yapmasını isteyen Kosowicz, şunları dile getirdi:

"FRANSIZCA BİLENİ FRANSA'YA GÖNDERMEK DAHA MANTIKLI"

"Daha güvenli olurlar ve daha iyi takip edilirler. Ayrıca, insanları dil açısından profillemek çok mantıklı olur. Fransızca bilenleri Almanya yerine Fransa'ya göndermeniz daha mantıklı."