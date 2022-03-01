Ukraynalılar, gözyaşları içinde ülkelerinden ayrıldı

Rusya saldırıları sonrası yaşadıkları şehirlerden ayrılarak Romanya sınırına gelen binlerce Ukraynalı, gözyaşları içinde ülkelerini terk etti.

Ukrayna’da yaşayan vatandaşlar, saldırılardan kaçabilmek için sınır kapılarına akın etti.

Romanya sınır kapısı, hareketli anlara şahit oldu. Sınırda, uzun araç kuyrukları oluştu. İçeriye giren sivillerin yardımına, sınırda bekleyen yardım kuruluşları ve sivil savunma ekipleri yetişti.

Dondurucu soğukta kilometrelerce yürümek zorunda kalan çocukların yorgun olduğu görüldü Gözyaşları içerisinde ülkesine bakan Ukraynalılar kendileri için hazırlanan otobüslerle gidecekleri şehirler veya ülkeler için yola çıktı.

“İNSAN AYRIMI YAPMADAN HERKESE YARDIM EDİYORUZ”

AFAD yetkilisi Oğuz İlkbahar, savaştan kaçan insanlara insani yardım amaçlı sınır kapısında olduklarını ifade ederek şu sözleri kaydetti:

“İnsanların temel ihtiyaçlarını karşılamak için bu yardımları yapıyoruz. AFAD savaşın ikinci gününden beri burada. Hem insani yardım amaçlı geldi buraya, hem de yardım tırlarımızı karşı tarafa teslimini gerçekleştirdik. Tüm dünya insanlarına yardım yapıyoruz. Türk vatandaşları önceliğimiz. Ama insan ayrımı yapmadan herkese yardım ediyoruz.”





“ROMANYA-UKRAYNA SINIRINDA HİÇ BEKLEMİYORLAR”

Türk vatandaşlarının Ukrayna tarafından otobüslerle tahliye edildiğini kaydeden İlkbahar, “Romanya-Ukrayna sınırında hiç beklemiyorlar. Romanya sınırında yardım ediyoruz. Diğer ülkelerden böyle bir tahliye sistemi söz konusu değil. Onlar sınırı yürüyerek geçiyorlar.





“TÜRK VATANDAŞLARI DA BİZİ GÖRÜNCE MUTLULUK DUYUYOR”

Romanya hükümetinin ayarladığı otobüslerle Bükreş’e tren garlarına devam ediyorlar. Biz da onlara bu noktada yardım ediyorlar. Burada tüm dünya ülkeleri içinde sadece Türkiye var. Türk bayrağı dalgalanıyor yalnızca. Diğerleri sivil toplum kuruluşları. Türk vatandaşları da bizi görünce mutluluk duyuyor. Hepsi sarılıyor bize.” ifadelerini kullandı.