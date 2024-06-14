Ukrayna'nın gözü Patriot'larda: Almanya ve Polonya reddetti, ABD gönderecek Hava savunmasını güçlendirmek isteyen Kiev yönetimi, Batı'dan daha fazla Patriot talep etti. İki ülke reddederken Washington onay verdi.

ensonhaber.com

Rusya'nın hava saldırılarından korunmak isteyen Ukrayna, Batı ülkelerinden daha fazla Patriot hava savunma sistemi talep ediyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, her seferinde ilave Patriot'lara ihtiyaç duyduklarının altını çiziyor.

ABD yeni sevkiyata yeşil ışık yakarken, Polonya ve Almanya ise Kiev'e kapıyı kapattı.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Rus ordusunun saldırıları altındaki ülkeye daha fazla hava savunma sistemi gönderemeyeceklerini söyledi.

Almanya: Daha fazla transfer imkansız

Ukrayna'ya toplamda 3 sistem aktardıklarını belirten Pistorius, "Bu tür sistemlerde stoğumuzun dörtte birini temsil ediyor." dedi.

Zelensky'yi üzen kararı açıklayan Pistorius, "Halihazırda daha fazla transfer mümkün değil." diye ekledi.

Polonya: Güvenliğimiz zarar görür

Polonya da Ukrayna'ya ek Patriot sistemlerinden gönderemeyeceğini ilan etti.

Ulusal Güvenlik Bürosu Başkanı Jacek Siewiera, "Hava sahamız, son iki yılda üç kez ihlal edildi. İki vatandaşımız hayatını kaybetti." dedi.

Patriot'ların tamamının Ukrayna'ya transferinin "çok tehlikeli" olduğunu söyleyen Siewiera, "Polonya'nın güvenliği bundan zarar görür." ifadesini kullandı.

ABD onay verdi

ABD ise Ukrayna ordusuna yeni Patriot bataryalarından sağlayacağını duyurdu. Bu adım, yoğunlaşan Rus saldırılarının şehirleri ve enerji altyapısını daha fazla hedef almasının ardından atıldı.

New York Times'ın aktardığına göre Başkan Joe Biden, çeşitli üst düzey görüşmelerin ardından söz konusu sistemlerin Ukrayna'ya transferini onayladı.

Savunma Bakanı Austin: En öncelikli meselemiz

Perşembe günü Brüksel'de gazetecilere konuşan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, transferle ilgili haberleri doğrulayıcı ifadeler kullanmazken, Ukrayna'nın hava savunmasının en öncelikli mesele olmayı sürdürdüğünü söyledi.