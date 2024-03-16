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Rusya-Ukrayna Savaşı, insansız araçların mücadelesine sahne oluyor.
Ukrayna ordusu, insansız hava araçlarıyla (İHA) Rus hedeflerine saldırılar düzenliyor.
Rusya'nın saldırılarını püskürtmeye çalışan Ukrayna, kaybettiği topraklar üzerinde yeniden üstünlük kurmayı amaçlıyor.
İnsansız hava araçlarının yanı sıra kara araçları da çatışma alanlarında artık kullanılıyor.
Rus insansız kara aracının imha edilme anı
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Ukrayna'nın kamikaze İHA'sı, Rus ordusunun insansız kara aracını imha etti.
Kara aracına yaklaşma anlarını kaydeden İHA'nın görüntüsü, çarpmanın etkisiyle kayboldu.
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