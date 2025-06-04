Ukrayna'nın Kırım Köprüsü'ne saldırısı Kremlin tarafından doğrulandı

İHA

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ediyor.

İstanbul'da 2 görüşme gerçekleştiren heyetler henüz ateşkes konusunda anlaşamazken, yapılan saldırılar için karşılıklı açıklamalar gelmeye devam ediyor.

KREMLİN'DEN KIRIM KÖPRÜSÜ'NE YAPILAN SALDIRI İÇİN DOĞRULAMA

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU) dün Kırım Köprüsü'ne gerçekleştirdiği saldırıyı doğruladı.

Sözcü Peskov, "Gerçekten bir patlama oldu, hiçbir şey hasar görmedi ve köprü faaliyette. Kiev rejimi barışçıl altyapı tesislerine saldırma girişimlerini sürdürüyor. Rus tarafı uygun önlemleri alıyor" ifadelerini kullandı.

SALDIRI GECE DÜZENLENMİŞTİ

Köprü su altından hedef alınmıştı

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Rusya'yı Kırım'a bağlayan köprüye dün yerel saatle 04.44'te saldırı düzenlemişti.

"SULAR ALTINDAN VURULDU"

Açıklamada, "SBU, benzeri olmayan bir özel operasyon gerçekleştirerek Kırım Köprüsü'nü üçüncü kez vurdu. Bu sefer sular altından. Operasyon hazırlığı birkaç ay sürdü. SBU ajanları bu yasa dışı altyapının (Kırım Köprüsü'nün) desteklerini hedef aldı" ifadeleri kullanılmıştı.

Köprünün su altı desteklerinde ciddi hasar meydana geldiği belirtilerek saldırı anına ilişkin görüntü paylaşılmıştı.

KÖPRÜ STRATEJİK ÖNEME SAHİP

Köprü, Ekim 2022 ve Temmuz 2023'te Ukrayna'nın gerçekleştirdiği iki saldırıda da önemli hasar görmüştü.

Köprü Rusya için stratejik öneme sahipKerç Boğazı üzerindeki 19 kilometre uzunluğundaki Kırım Köprüsü, Rusya ile Kırım yarımadası arasında tek doğrudan bağlantı olması nedeniyle kritik önem taşıyor.

2022'DE İŞGAL SIRASINDA KULLANILMIŞTI

Köprü, Rus güçlerinin Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgali sırasında da kullanılmıştı.

Rus askerleri köprüyü geçerek Kırım'a ulaşmış, daha sonra Ukrayna'nın güneyindeki Herson ve güneydoğudaki Zaporijya bölgelerinin bazı kısımlarını ele geçirmişti.

Rusya, 2014'te Kırım'ı Ukrayna'dan ilhak etmişti.