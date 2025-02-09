DHA

Suriye'de muhaliflerin ilerleyişi ile 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrası Esad'ın da Rusya'ya sığınmasıyla yeni bir döneme girildi.

Baas rejiminin devrilmesi sonrası Suriyelilerin Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda yasal işlemlerini yaptırıp, vatan topraklarına dönüşü sürüyor.

GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI'NIN MOBİL HİZMET ARACINDAN İŞLEMLER YAPTIRILIYOR

Sabahın ilk ışıklarıyla gümrük kapısına gelen Suriyeliler, Göç İdaresi Başkanlığı'nın mobil hizmet aracından işlemlerini yaptırıp, beraberinde getirdikleri eşyalarla ülkelerine geçiyor.

Suriyelilerin geçişlerinde ihtiyaç halinde, sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra askerler de yardımcı oluyor.

Aileleri işlemler için bekleyen çocuklar da kendileri için kurulan konteynerde oyun oynayıp, zaman geçiriyor.

"TÜRKİYE BİZİM İÇİN ÇOK UĞRAŞTI, ÇOK ÇABA HARCADI"

Kapıda işlemlerini yaptıran Suriyelilerden Hüseyin Abdulhadi (26), 10 yıl önce Türkiye'ye sığındıklarını belirterek, şöyle dedi:

Allah'a şükürler olsun Suriye özgürlüğüne kavuştu. Allah bizi kurtardı. Ülkemize dönüyoruz. Türkiye bizim içim çok uğraştı, çaba harcadı. Türkler bizim kardeşlerimiz. 10 yıl kaldım, gurbette kaldık, Allah Türkiye’den razı olsun. Biz kardeşiz, bütün Müslümanlar kardeştir.

"İNŞALLAH İLERİDE TÜRKİYE'YE YİNE GELİRİM AMA BU DEFA GEZMEK İÇİN"

Abdulgani El Ömer ise 10 yıl önce evlendikten sonra Türkiye’ye geldiğini kaydederek, “Arkadaşlarım oldu. Türkleri çok sevdim. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’a teşekkür ederiz. Dönüyoruz ama gönlümüz sizinle. Suriye daha iyi olacak. İnşallah ileride Türkiye’ye yine gelirim ama bu defa gezmek için. Tüm Türk vatandaşlarına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

"SAĞLIK PERSONELİYİM, MİLLETMİN, HALKIMIN BANA İHTİYACI VAR"

Macit Elrur (25) ise “7 yıl Türkiye’de kaldım. Sağlık personeliyim. Benim milletimin, halkımın bana ihtiyacı var. Türkiye bize çok yardım etti. Üzülerek gidiyoruz ama sonuç olarak bizim memleketimiz ve gitmemiz lazım, halkımızın bize ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.