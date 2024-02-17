Uluslararası Adalet Divanı'ndan İsrail'e tedbirleri uygulama çağrısı Gazze Şeridi'nde durumun çok vahim olduğunu bildiren Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in geçici tedbirleri derhal ve etkin şekilde uygulaması gerektiğini açıkladı.

AA & Ensonhaber

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne havadan, karadan ve denizden düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 300'ü çocuk, 8 bin 400'ü kadın olmak üzere 28 bin 775 Filistinli can verdi, 68 bin 552 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip edildi.

İsrail'in geçici tedbirleri derhal ve etkin şekilde uygulaması istendi

Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in Refah'a saldırı planı nedeniyle Güney Afrika'nın talep ettiği yeni tedbirlere ilişkin kararını duyurdu.

Yapılan yazılı açıklamada Uluslararası Adalet Divanı'nın 26 Ocak 2024'te hükmettiği tedbir kararlarının Refah da dahil olmak üzere Gazze Şeridi'nin tamamında geçerli olduğunu belirtilerek ihtiyati tedbirlerin derhal ve etkili bir şekilde uygulanmasını gerektiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde ve özellikle de Refah'ta yaşanan son gelişmeleri 'çok vahim' olarak nitelendiren Uluslararası Adalet Divanı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in İsrail'in Refah'a saldırma hazırlığı ile ilgili, "Halihazırda mevcut olan insani kabusu çok ciddi bir şekilde büyütür ve tarifsiz bölgesel sonuçlar doğurur" şeklindeki uyarısını hatırlattı.

Uluslararası Adalet Divanı Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin güvenliğini sağlama yükümlülüğü olduğunu vurguladığı İsrail'in Soykırım Sözleşmesi'ne ve tedbir kararlarına tam olarak uymak zorunda olduğu uyarısında bulundu.

Birleşmiş Milletler: Gazze'de gıda güvensizliği çok kritik seviyeye ulaştı

Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden (OCHA) gelen bilgileri aktararak İsrail'in Refah kentine yönelik hava saldırılarının yoğunlaştığını söyledi.

Sürekli ve güvenilir gıda tedarikinin önlendiğini vurgulayan Dujarric, Gazze'deki güvenlik durumu, sınır kapanmaları, ithalat kısıtlamaları ve temel altyapıların zarar görmesi nedeniyle gıda güvensizliğinin çok kritik seviyeye ulaştığını kaydetti.

Dujarric, Refah'ta insani durumun giderek kötüleştiğini, insanların gıda için kamyonları durdurmaya başladığını belirterek özellikle çocuklar, yaşlılar ve sağlık sıkıntısı olan insanların gıdasızlık nedeniyle daha büyük risk altında olduğuna dikkati çekti.