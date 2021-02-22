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    Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu: İran'ın nükleer tesisleri 3 ay denetlenecek

    IAEA Başkanı Grossi, Tahran'ın nükleer faaliyetlerini incelemeye devam edeceklerini söyledi.
    • İHA
    • 22.02.2021 - 09:50
    • Güncelleme : 22.02.2021 - 09:50
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    Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu: İran'ın nükleer tesisleri 3 ay denetlenecek

    Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) Başkanı Rafael Grossi, İranlı yetkililer ile gerçekleştiği görüşmelerin ardından açıklamalarda bulundu.

    Tahran temaslarının olumlu geçtiğini aktaran Grossi, İran'daki nükleer tesislerin 23 Şubat tarihinden sonra 3 ay boyunca denetlenmesinin süreceğini belirterek, "Bu süre uzatılabilir, kısaltılabilir." dedi.

    "ZARURİ DENETİMLER DEVAM EDECEK"

    Grossi, Tahran yönetiminin 23 Şubat tarihinden sonra Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması (NPT) ek protokollerini uygulamayı sonlandıracağını açıklayarak, "Nükleer tesislere yönelik denetimlere bu tarihten sonra kısıtlamalar gelecek. Ancak önemli ve zaruri denetimler ve iş birliği sürecek." ifadelerini kullandı.

    Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu: İran ın nükleer tesisleri 3 ay denetlenecek #1

    Rafael Grossi

    İRAN: ABD OLUMLU ADIMLAR ATMALI

    İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD’nin nükleer anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmesi halinde Tahran yönetiminin de anlaşmaya döneceğini belirtti.

    Zarif, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD yaptırımlarına işaret ederek, "Eğer ABD yaptırımları kaldırırsa biz de anlaşmaya döneriz. ABD anlaşmayı bozan taraf olarak olumlu adımlar atmalı." ifadelerini kullandı.

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