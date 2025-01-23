Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcılığı tarafından iki Afgan lider hakkında karar

AA

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Savcılığı, tarafından açıklama geldi..

Açıklamaya göre, Afganistan'daki yönetiminin lideri Molla Hibetullah Ahundzade ve Başyargıç Abdülhakim Hakkani hakkında, kadınlara yönelik sistematik zulüm nedeniyle insanlığa karşı suç işledikleri gerekçesiyle tutuklama emri çıkartılmasını talep edildi.

KADIN VE KIZ ÇOCUKALRINA YÖNELİK SİSTEMATİK ZULÜM POLİTİKASI

UCM Savcılığının açıklamasına göre, Ahundzade ve Hakkani 15 Ağustos 2021'den bu yana, Afganistan genelinde kadın ve kız çocuklarına yönelik temel insan haklarını ihlal eden sistematik zulüm politikasından sorumlu tutuluyor.

Savcılık, sunulan deliller arasında tanık ifadeleri, resmi kararnameler, adli raporlar, şüphelilerin ve diğer Taliban temsilcilerinin açıklamaları ile görsel-işitsel materyallerin bulunduğunu bildirdi.

ÜST DÜZEY AFGAN LİDERLER İÇİN DE BENZER BAŞVURULAR

UCM Savcılığı, Afganistan'daki yönetimin şeriat yorumunun, temel insan haklarının ihlaline veya Roma Statüsü kapsamındaki suçların işlenmesine gerekçe gösterilemeyeceğini savundu.

Savcılık, bu iki tutuklama talebinin Afganistan'daki durum için yapılan ilk başvurular olduğunu ve yakında diğer üst düzey Afgan liderler için de benzer başvurular yapılacağını açıkladı.

Taliban'ın 15 Ağustos 2021'de Afganistan yönetimine gelmesiyle, ülkede kadınların çalışma ve kızların eğitim haklarına yönelik ciddi kısıtlamalar getirilmişti.