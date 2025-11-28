Uluslararası gücün ocak ayında Gazze'ye konuşlandırılacağı öne sürüldü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD'nin Gazze'ye uluslararası gücün konuşlandırılması için ocak ayını belirlediği ileri sürüldü.

İsrail'in Kanal 14 televizyonunda yer alan haberde, "ABD yönetiminin belirlediği takvime göre ilk Uluslararası İstikrar Gücü'nün birliklerinin Gazze Şeridi’ne 2026 yılı ocak ayı ortalarında ulaşması planlanıyor" ifadeleri kullanıldı.

Uluslararası İstikrar Gücü'nün Gazze'nin güneyindeki Refah bölgesine konuşlandırılmasının planlandığı, bölgede görev yapan İsrail ordusunun ise konuşlandırma öncesi belirlenen alanlardaki mayın ve patlamamış mühimmatları temizleyeceği ifade edildi.

TARAFLARDAN AÇIKLAMA GELMEDİ

İsrail'in Kiryat Gat'taki Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezi'nden üst düzey bir yetkili, Gazze Şeridi'ndeki 'silahsızlanma sürecinin tamamlanması için son tarihin nisan ayı sonu olarak belirlendiğini' söylediği aktarılan haberde yetkilinin ayrıca, "Belirlenen hedefler özellikle sahadaki mevcut koşullar dikkate alındığında oldukça iddialı" dediği belirtildi.

Haberde yer alan iddialara ilişkin ABD, Hamas ya da arabulucu taraflardan henüz bir açıklama yapılmadı.

GAZZE TASARISI BMGK'DE KABUL EDİLMİŞTİ

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 18 Kasım'da Gazze'de Barış Kurulu kurulması ve Uluslararası İstikrar Gücü'nün görev yapmasını öngören ABD karar tasarısını kabul etmişti.

BMGK'da yapılan oylamada 13 ülke tasarıya 'evet' oyu verirken Rusya ile Çin ise 'çekimser' oy kullanmıştı.

Tasarı, oylama öncesinde Filistin Devleti'nin kurulmasına yol açacak ifadeler barındırdığı iddiasıyla İsrailli siyasiler tarafından şiddetli bir şekilde eleştirilmişti.