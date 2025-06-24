Umman’da İsrail tepkisi: “Tel Aviv’e Götür Beni” şarkısı sahneden attırdı

İsrail’in Gazze Şeridi’nde sürdürdüğü sivil katliamlarına karşı dünya genelinde öfke dinmiyor.

"TEL AVİV'E GÖTÜR BENİ" ŞARKISI OLAY ÇIKARDI: SAHNEDEN ATTILAR

Son olarak, Umman’da bir konserde sahne alan Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı şarkıcı Ayda El-Menhali, İsrail’e sempati olarak yorumlanan "Tel Aviv'e götür beni" şarkısını seslendirmesi üzerine seyirciler tarafından büyük tepkiyle karşılandı.

Öfkeli kalabalık sahneye çıkarak El-Menhali’yi sahneden uzaklaştırdı.

Olay, İsrail’e yönelik tepkilerin geldiği noktayı gözler önüne serdi.