Umman’da İsrail tepkisi: “Tel Aviv’e Götür Beni” şarkısı sahneden attırdı

İsrail’in Gazze Şeridi’nde sürdürdüğü sivil katliamlarına karşı dünya genelinde öfke dinmiyor.
"TEL AVİV'E GÖTÜR BENİ" ŞARKISI OLAY ÇIKARDI: SAHNEDEN ATTILAR
Son olarak, Umman’da bir konserde sahne alan Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı şarkıcı Ayda El-Menhali, İsrail’e sempati olarak yorumlanan "Tel Aviv'e götür beni" şarkısını seslendirmesi üzerine seyirciler tarafından büyük tepkiyle karşılandı.
Öfkeli kalabalık sahneye çıkarak El-Menhali’yi sahneden uzaklaştırdı.
Olay, İsrail’e yönelik tepkilerin geldiği noktayı gözler önüne serdi.