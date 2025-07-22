UNESCO Genel Direktörü, ABD'nin kuruluştan çekilme kararını değerlendirdi

ABD, 2 yıl önce döndüğü kuruluştan yeniden ayrılıyor...

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Genel Direktörü Audrey Azoulay, ABD'nin kuruluştan yeniden ayrılma kararına ilişkin konuştu.

UNESCO'NUN TRUMP'IN BU KARARINA KARŞI HAZIRLIKLI OLDUĞU BİLDİRİLDİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın bu kararından derin üzüntü duyduğunu belirten Azoulay, kararın "çok taraflılığın temel ilkeleri ile çeliştiğini" ve bu ülkedeki UNESCO işbirlikçilerini olumsuz etkileyebileceğini vurguladı.

Öte yandan UNESCO'nun Trump'ın bu kararına karşı hazırlıklı olduğunu aktaran Azoulay, 2018'den bu yana BM kuruluşu içinde yapısal reformlar gerçekleştirildiğine ve finans kaynaklarının çeşitlendirildiğine dikkati çekti.

ABD'NİN UNESCO'YA OLAN MALİ DESTEĞİ AÇIKLANDI

Azoulay, ABD'nin UNESCO'ya olan mali desteğinin kuruluşun toplam bütçesinin yüzde 8'ine denk geldiğine ve diğer BM kuruluşlarına kıyasla bu oranın düşük olduğuna değindi.

ABD'nin UNESCO'dan çekilme kararının gerekçelerinin 2017'deki çekilme sürecinde sunduğu gerekçelerle aynı olduğunu kaydeden Azoulay, kuruluşa yönelik "İsrail karşıtı önyargı" iddialarını da reddetti.

NE OLMUŞTU

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Anna Kelly, Washington yönetiminin, UNESCO'dan çekilme kararı aldığını açıklamıştı.

Kelly, "UNESCO'nun Amerikalıların kasımda oy verdiği sağduyulu politikalarla tamamen uyumsuz, ayrıştırıcı kültürel ve sosyal davaları desteklediği" için alındığını belirtmişti.

Çekilme kararı, Aralık 2026 sonunda yürürlüğe girecek. Böylelikle ABD, Başkan Donald Trump döneminde iki, örgüt tarihinde üçüncü kez UNESCO'dan çekilmiş olacak.

2023'TE YENİDEN UNESCO'YA DÖNÜLMÜŞTÜ

ABD, Trump'ın ilk dönemine denk gelen 2017'de UNESCO'dan "İsrail karşıtı tutumu" ve "yapısal reform ihtiyacı" nedeniyle çekilmişti.

ABD, 2021-2025'e denk gelen Joe Biden yönetiminde, 2023'te yeniden UNESCO'ya dönmüştü.

İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan Paris merkezli UNESCO, BM'nin küresel eğitim, bilim ve kültür faaliyetlerine odaklanıyor.