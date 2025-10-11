UNICEF: Gazze'de 64 binden fazla çocuk can verdi ya da yaralandı

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu Sözcüsü Ricardo Pires, Gazze'de varılan ateşkes anlaşmasına işaret ederek uzun süredir bu günü bekleyen 1 milyondan fazla çocuğun bulunduğunu ve inanılmaz acılar çektiklerini belirtti.

Pires, ateşkes haberinin Gazze'deki çocuklar ve aileleri için umut ışığı olduğunun altını çizerek şu bilgileri paylaştı:

Bu umut, acil ve hızlı bir eylemle karşılanmalı. Çatışmanın tüm taraflarının anlaşmayı garanti altına almak için ellerinden gelen her şeyi yapması kritik önem taşıyor. Ateşkes, çocukların öldürülmesi ve sakat bırakılmasının nihayet sona erebileceği umudunu getirecek. İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle 64 binden fazla çocuk hayatını kaybetti veya yaralandı. Bunların yaklaşık yüzde 25'inin hayatlarını değiştirebilecek yaralanmaları var.

UNICEF'in yardım ulaştırmak için hazır olduğunu belirten Pires, durumun kritik olduğunu ve İsrail'in mümkün olduğunca çok sayıda giriş noktası açması gerektiğini söyledi.

"ÇOCUK ÖLÜMLERİNDE BÜYÜK BİR ARTIŞ RİSKİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Pires, "Çocuk ölümlerinde büyük bir artış riskiyle karşı karşıyayız çünkü bağışıklık sistemleri her zamankinden daha fazla zayıflamış durumda ve yeterli gıdaya erişimleri yok" uyarısında bulundu.

UNICEF'in ateşkesle birlikte sahadaki bu yeni müdahaleye nasıl dahil olacağına dair henüz yeterli ayrıntıya sahip olmadığına işaret eden Pires, bu yılın başlarındaki birkaç aylık ateşkes sırasında UNICEF'in neler yapabileceğinin görüldüğünü anlattı.

Pires, "Risk altında olan 50 bin çocukta akut yetersiz beslenme sorunu var. Bu yüzden hemen tedavi edilmeleri gerekiyor. Gazzeli çocukların ateşkesle birlikte çok ihtiyaç duydukları iyileştirici tedaviyi mümkün olan en kısa sürede alabileceğini umuyoruz" diye konuştu.