UNICEF: Gazze'deki durum "insan eliyle" oluşturulan bir felakettir

Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), X sosyal medya hesabından Gazze'deki gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.

"ARTIK YETER!"

Açıklamada, Gazze'de açlık nedeniyle çocuklar ve yetişkinlerin hayatını kaybettiği belirtilirken, "Çocuklar arasında görülen ölümcül düzeydeki yetersiz beslenme, felaket boyutlarına ulaşıyor. Gıda tehlikeli biçimde yetersiz, temiz su ise acil eşik seviyesinin altına düşmüş durumda." uyarısı yapıldı.

İnsani yardıma erişimin son derece kısıtlı olduğu ve ciddi güvenlik riskleri barındırdığına dikkatin çekildiği açıklamada, "Bu, insan eliyle ortaya çıkan bir felakettir. Artık yeter!" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, BM'nin ihtiyaç sahibi ailelere her türlü yardımı geniş çapta ulaştırmasına izin verilmesi gerektiği kaydedildi.