UNICEF: Gazze'deki durum insan eliyle ortaya çıkan bir felakettir

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 59 bini aşkın Filistinli can verdi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), sosyal medya hesabından Gazze'deki gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.

Gazze'de açlık nedeniyle çocuklar ve yetişkinlerin hayatını kaybettiği belirtilirken, "Çocuklar arasında görülen ölümcül düzeydeki yetersiz beslenme, felaket boyutlarına ulaşıyor. Gıda tehlikeli biçimde yetersiz, temiz su ise acil eşik seviyesinin altına düşmüş durumda" uyarısı yapıldı.

"ARTIK YETER!"

İnsani yardıma erişimin son derece kısıtlı olduğu ve ciddi güvenlik riskleri barındırdığına dikkatin çekildiği açıklamada, "Bu, insan eliyle ortaya çıkan bir felakettir. Artık yeter!" ifadesine yer verildi.

BM'nin ihtiyaç sahibi ailelere her türlü yardımı geniş çapta ulaştırmasına izin verilmesi gerektiği kaydedildi.