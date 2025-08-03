UNICEF'ten Sudan uyarısı: 5 yaş altı 640 bini aşkın çocuk, açlık ve hastalık yüzünden risk altında

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)'ten dikkat çeken bir yazılı açıklama geldi...

Açıklamada, Sudan'da yaşananlara değinildi.

"640 BİNDEN FAZLA ÇOCUĞUN HAYATI ŞİDDET, HASTALIK VE AÇLIK RİSKİ ALTINDA"

UNICEF'in yazılı açıklamasında, "Kuzey Darfur'daki çatışmalar bu yıl nisan ayından bu yana şiddetlendi. Koleraya ek olarak 5 yaş altı 640 binden fazla çocuğun hayatı şiddet, hastalık ve açlık riski altında." ifadelerine yer verildi.

21 Haziran'da ilk vakanın tespit edilmesinden bu yana Kuzey Darfur eyaletindeki Tavila şehrinde 300'ü çocuk olduğu tahmin edilen 1180'den fazla kolera vakası ve en az 20 ölüm kaydedildiği belirtilen açıklamada, bu durumun nisandan bu yana şiddetli çatışmalardan kaçan 500 binden fazla yerinden edilmiş kişinin yaşadığı kasabada vakaların hızla arttığını gösterdiği vurgulandı.

ARTAN HASTALIK TEHDİDİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'de süren çatışmalar nedeniyle binlerce kişinin Faşir'e 70 kilometre uzaklıktaki Tavila şehrine kaçmak zorunda kaldığı aktarılan açıklamada, Tavila'ya ulaşanların sınırlı gıda, su ve barınma imkanlarının yanı sıra artan hastalık tehdidi nedeniyle son derece tehlikeli koşullarla karşı karşıya olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Kuzey Darfur'da hastanelerin bombalandığı ve çatışma bölgelerine yakın sağlık tesislerinin kapatılmak zorunda kaldığı bildirildi.

Sağlık hizmetlerine erişimin ciddi şekilde kısıtlı olması temiz su eksikliği ve yetersiz sanitasyon koşullarıyla birleşince, özellikle kalabalık, yerinden edilmiş kişilerin kamplarında kolera ve diğer ölümcül hastalıkların yayılma riskinin arttığı vurgulandı.

"GÜVENLİ VE ENGELSİZ İNSANİ ERİŞİM ÇAĞRIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ"

Açıklamada ifadelerine yer verilen UNICEF Sudan Temsilcisi Sheldon Yett, şu değerlendirmelerde bulundu: