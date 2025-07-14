Ünlü markaya ait su şişeleri acil koduyla toplatılıyor! Körlüğe neden olabiliyor

ABD Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu (CPSC) tarafından dikkat çeken bir bildirim yayınlandı.

Amerikalı perakende devi Walmart tarafından satışı yapılan “Ozark Trailé markalı paslanmak çelik su şişeleri hakkında acil koduyla geri çağırma başlatıldı.

Söz konusu ürünlerin kapaklarının aniden fırlayarak kullanıcıların yüzüne çarpabileceği belirtilen 850 bin adet su şişesinin kullanımının derhal bırakılması istendi.

İADE EDİN ÇAĞRISI YAPILDI

CPSC tarafından yayınlanan bildirimde, Walmart mağazalarında 2017 yılından bu yana satışı yapılan Ozark Trail 64 oz Paslanmaz Çelik Yalıtımlı Su Şişeleri” süt, meyve suyu, gazlı içecek veya diğer bozulabilir sıvıların uzun süre şişe içinde bekletilmesi durumunda, kapağın açılması sırasında yüksek basınç oluşarak kapağın şiddetle fırlamasına neden olabileceği belirtildi.

Ayrıca yapılan resmi duyuruda, şişeleri açarken kapakların yüze çarpması sonucu üç kişinin yaralandığı belirtildi. Bu kişilerden ikisinin gözlerinden ciddi şekilde yaralandığı ve kalıcı görme kaybı yaşadığı vurgulandı.

Yetkililer, bu su şişelerine sahip olan tüketicilerin ürünleri derhal kullanmayı bırakmalarını istedi. Walmart, şişeleri iade eden tüketicilere tam para iadesi yapılacağını duyurdu.