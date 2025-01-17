ABD'li ünlü rapçi Diddy hakim karşısında: İddiaları reddetti

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Yıllarca sektördeki güçlü isimleri yanına alan “Puff Diddy” lakabıyla tanınan Sean Combs, ünlü olmak isteyen genç çocukları seks tuzağına çekerek bir tecavüz ağı yarattı.

Yıllarca erkek kadın demeden birçok insana tecavüz eden ve bu insanları başkalarına pazarlayan Diddy'nin davası, görülmeye başlandı.

Combs, kendisine yöneltilen seks ticareti suçlamalarını reddederek katıldığı veya organize ettiği iddia edilen özel partilerde çekilmiş videoların "yalnızca rızaya dayalı cinsel ilişkileri" yansıttığını savundu.

HER ŞEYİ REDDETTİ

Seks ticareti, cinsel saldırı, suç örgütü kurma ve yönetme gibi birçok suçtan yargılanan Combs’un, ABD hükümeti tarafından sunulan ve rapçinin suçlarını ispatladığı öne sürülen video kayıtlarına rağmen suçlamaların tamamını reddettiği öğrenildi.

"MASUMİYETİ TEYİT EDİLDİ"

Combs ve avukatlarının, duruşma öncesinde ilgili materyalleri incelediği ve bunların potansiyel kullanımına ilişkin bazı endişelere işaret ettiği belirtildi. Mahkemede sunulan belgeye göre, avukat Marc Agnifilio konuyla ilgili şu ifadelerde bulundu:

Bu videoları inceledikten sonra, Combs'un masumiyetini teyit ettikleri ve elektronik olarak üretilmedikleri sürece tam olarak aklayıcı değerlerinin araştırılamayacağı ve kullanılamayacağı artık çok açık.

"RIZA GÖSTERENLER ARASINDA YAŞANDI"

İddia edilen potansiyel kanıtlar arasında, seks partisi benzeri etkinliklerin görüntülerinden oluşan 9 video yer aldı.

Bu tür etkinliklerin gerçekleştiğini kabul eden avukatlar, yasa dışı herhangi bir faaliyetin söz konusu olmadığını, bu etkinliklerin “uzun süreli ilişki içinde rıza gösteren yetişkinler arasında özel cinsel aktiviteler” olduğunu belirtti.

Savcılar ise bu videoların, tanık olarak çağrılan mağdurlardan birine cinsel saldırıda bulunulduğunu kanıtladığını iddia etti.

Buna karşılık avukatlar, söz konusu videoların iddia edilen mağdurun yalnızca rızasının olduğunu değil, aynı zamanda “tamamen eğlendiğini” de açıkça gösterdiğini öne sürdü.

YARGI SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Combs’a yöneltilen suçlamalar arasında, rapçinin mağdurlara ilaç vererek rızalarını yok saydığı ve mağdurların olayları hatırlamadığı iddiaları yer alıyor.

Combs’a yönelik cinsel saldırı ve seks ticareti suçlamaları gündemdeki yerini korurken yargı sürecinin devam ettiği belirtiliyor.