Ünlü şarkıcı Madonna'dan Donald Trump'a 'kral' tepkisi geldi

Haber Merkezi

ABD'de New York'ta trafik sıkışıklığına göre ayarlanan fiyat tarifelerini kaldıran ABD Başkanı Donald Trump, kendisi için "Kralımız çok yaşa!" ifadesini kullanmıştı.

Beyaz Saray da Trump'ı "kral" olarak resmeden bir dergi kapağı paylaşmıştı.

Beyaz Saray'ın resmi X hesabı, bu açıklama sonrası Trump'ı başında taçla kral olarak betimleyen dergi kapağını paylaşmıştı.

MADONNA'DAN TRUMP'A 'KRAL' TEPKİSİ GELDİ

Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisini "kral" olarak nitelendirdiği paylaşımına tepki gösterdi.

Madonna, ABD Başkanı Trump'ın sosyal medyada paylaştığı bir resimle kendini "kral" olarak nitelendirmesini eleştirdi.

"BU ÜLKE HALK TARAFINDAN YÖNETİLEN YENİ BİR DÜNYA KURMAK İÇİN İNŞA EDİLDİ"

“Şu anda kendisine 'kralımız' diyen bir başkanımız var” diyen Madonna, “Bu ülkenin, bir kralın yönetimi altında yaşamaktan kaçan Avrupalılar tarafından, halk tarafından yönetilen yeni bir dünya kurmak için inşa edildiğini sanıyordum.” ifadelerini kullandı.

Şarkıcı, "Eğer bu bir şakaysa gülmüyorum." diye de ekledi.