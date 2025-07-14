Ünlü telefon markası satışlarını durdurdu! Tamamen çekiliyor

Bir döneme damga vuran cep telefonu markası Nokia, mobil teknolojinin evriminde kuşkusuz en önemli figürlerden biri oldu.

Tuşlu telefonların altın çağında dünya genelinde milyonların tercihi olan Nokia, akıllı telefon devrimini kaçırsa da, HMD Global’in 2016 yılında markayı Microsoft’tan devralmasıyla birlikte ikinci bir şans yakalamıştı.

Ancak bu yeniden doğuş, artık en büyük pazarlardan biri olan ABD'de sona erdi. HMD Global, sürpriz bir kararla ABD pazarından tamamen çekilme kararı aldığını duyurdu.

Bu radikal hamle, sadece Nokia markalı telefonlar için değil, HMD Global’in kendi adı altında ürettiği tüm cihazlar için geçerli olacak.

2016 YILINDA TEKRAR DOĞMUŞTU

2016 yılından bu yana tuşlu telefonlara ve Android destekli cihazlara yeniden hayat veren HMD Global, son yıllarda modüler tasarıma sahip HMD Skyline modeliyle ve Barbie temalı özel telefonlarla ses getirmişti.

ABD’de zorlu piyasa koşullarını gerekçe gösteren HMD, çevrimiçi mağazasındaki satış bağlantılarını kaldırdı. Web sitesindeki bazı ürün sayfaları hâlâ görüntülenebilse de, doğrudan satış artık yapılmayacağı belirtildi.

Şirketin popüler modellerinden HMD Skyline gibi bazı cihazlar üçüncü taraf satıcılarda sınırlı sayıda bulunabiliyor ancak stokların kısa sürede tükenmesi bekleniyor.