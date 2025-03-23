UNRWA, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukayı değerlendirdi

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Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, X sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Açıklamada, İsrail'in sınır kapılarını kapatarak Gazze'ye yardım girişini durdurmasının üzerinden 3 hafta geçtiğine işaret etti.

"YİYECEKSİZ GEÇEN HER BİR GÜN GAZZE'Yİ CİDDİ BİR AÇLIK KRİZİNE SÜRÜKLÜYOR"

Gazze'deki Filistinlilerin hayatta kalabilmek için İsrail üzerinden yapılan ithalata bağımlı olduğuna dikkati çeken Lazzarini, Gazzelilerin, savaşın ilk aşamasında dayatılandan daha uzun ve boğucu bir ablukayla karşı karşıya olduğunu, yiyecek, ilaç, su ve yakıta erişemediğini dile getirdi.

"Yardım girişi olmadan geçen her bir gün, daha fazla çocuğun aç uyuması, hastalıkların yayılması ve mahrumiyetin artması anlamına geliyor. Yiyeceksiz geçen her bir gün Gazze'yi ciddi bir açlık krizine sürüklüyor." ifadesini kullanan Lazzarini, İsrail'in Filistinlileri toplu bir şekilde cezalandırdığını kaydetti.

ABLUKANIN KALDIRILMASI YÖNÜNDE ÇAĞRI

Lazzarini, ablukanın kaldırılması, tüm esirlerin serbest bırakılması ve insani yardım ve ticari malzemelerin kesintisiz bir şekilde Gazze'ye girmesi çağrısında bulundu.