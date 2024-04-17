Ürdün Kralı Abdullah: İsrail ile İran arasında 'savaş sahnesi' olmayacağız Kral Abdullah, İsrail'i savunmayı amaçlamadıklarını söyledi. Netanyahu'nun, dikkatleri Gazze'den uzaklaştırmak istediği belirtildi.

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Ürdün Kralı 2. Abdullah, İran'ın İsrail'e saldırması sırasında Ürdün'ün çok sayıda füze ve insansız hava aracını önlemesinin ardından konuştu.

Abdullah, ülkesinin "bölgesel bir savaşın sahnesi" haline gelmemesi gerektiğini söyledi.

Kral Abdullah, ulusun güvenliğini ve egemenliğini diğer tüm hususların üzerinde tuttuklarını vurguladı.

"Amacımız İsrail'i savunmak değil"

2. Abdullah, Ürdün'ün amacının İsrail'i savunmak değil, kendi egemenliğini korumak olduğunu vurguladı.

Ürdün, İsrail'in İran ve müttefikleri tarafından İsrail'e fırlatılan füzeleri, roketleri ve insansız hava araçlarını düşürmesine yardım eden ülkeler arasındaydı.

"İran gerilimi artırmak istemiyor"

Dışişleri Bakanı Eymen Safedi, uluslararası toplumun İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran'la çatışmayı tırmandırarak dikkatleri Gazze'den kaçırma çabalarını durdurması gerektiğini söylemişti.

Berlin'de Alman mevkidaşı Annalena Baerbock ile düzenlediği basın toplantısında konuşan Safedi, İran'ın, konsolosluğuna yönelik saldırıya karşılık verdiğini ve "daha fazla gerilimi artırmak istemediğini" açıkladığını belirtmişti.

"Netanyahu, dikkatleri Gazze'den uzaklaştırmak istiyor"

"Biz gerilimin tırmandırılmasına karşıyız." diyen Safedi, "Netanyahu, dikkatleri Gazze'den uzaklaştırmak istiyor." ifadesini kullanmıştı.