Ürdün Kralı: İsrail'in Gazze'ye saldırılarının durdurulması gerek

AA

Kraliyet Divanından açıklama geldi..

Yapılan açıklamaya göre Kral 2. Abdullah, ülkesini ziyaret eden Irak Ulusal Hikmet Akımı lideri Ammar el-Hekim'i kabul etti.

İŞBİRLİĞİNİN SÜRDÜRÜLMESİ VURGUSU

Başkent Amman'daki Hüseyniye Sarayı'nda gerçekleşen kabulde Kral 2. Abdullah, Ürdün ile Irak arasındaki dostane ilişkilerin derinliğine vurgu yaparak, iki ülkenin çıkarlarına hizmet eden, Arap meselelerini destekleyen ve bölgenin istikrarını sağlayan işbirliğinin genişletilmesi ve koordinasyonun sürdürülmesi konusundaki kararlılığı dile getirdi.

Görüşmede, bölgesel gelişmeler de ele alındı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını durdurması gerektiğini vurgulayan Ürdün Kralı, ateşkesin yeniden sağlanması ve bölge halkına insani yardımların ulaştırılmasına başlanması çağrısında bulundu.

İSRAİL ORDUSU GAZZE'YE YÖNELİK SALDIRILARINI YENİDEN BAŞLATTI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 670'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, 1200'ü aşkın kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 82'e, yaralıların sayısı ise 113 bin 408'e yükseldi.

"GİTTİKÇE ARTAN ASKERİ GÜÇ" VURGUSU

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.