Ürdün Prensesi Firyal'in 10 milyon TL değerinde mücevheri çalındı

Temizlikçisi tarafından soyulan Prenses Firyal'in olay karşısında yıkıldığı öğrenilirken, hırsız temizlikçi ve mücevherleri satmaya çalışırken yakalanan yeğeni tutuklandı.

Ürdün Prensesi Firyal’in İngiltere’nin başkenti Londra’daki evinde temizlik işlerinden sorumlu olan Virgilina Taba, değeri 1 milyon sterlini (10 milyon TL) bulan çok sayıda mücevheri çaldı.

Taba’nın çaldığı mücevherler arasında dünyada yalnızca altı tane bulunan elmas bir yüzük, bileklikler, saatler ve küpelerin yer aydığı öğrenildi.

Mücevherleri alan Taba’nın yeğeni Henao Taba, müzayede evlerinde satmak için harekete geçti.

ALICI ŞÜPHELENİNCE YAKAYI ELE VERDİ

Mücevherleri çeşitli alıcılara satmayı başaran Taba, nadir bulunan yüzüğü satmaya çalışırken yakayı ele verdi.

Potansiyel alıcı, Taba’dan şüphelenerek polise haber verdi. Polis, yaptığı soruşturma sonucunda hırsızlıktan sorumlu Virgilina ve Henao Taba’yı tutukladı.

POLİS YERLERİNİ TESPİT ETTİ

Konuyla ilgili açıklama yapan Prenses Firyal’a yakın bir kaynak, Prenses’in olay karşısında yıkıldığını söylerken, “Söz konusu mücevherler oldukça kıymetli ve manevi değeri bulunuyor. Yerini hiçbir şey tutamaz. Polis birçoğunun yerini tespit etti ancak onları geri almak tam bir kabus.” dedi.

Eski Ürdün Kralı Hüseyin’in kardeşi Prens Muhammed bin Talal ile 1964-1978 yılları arasında evli olan Prenses Firyal’ın, Prens Tala ve Prens Ghazi adında iki oğlu bulunuyor.