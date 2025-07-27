Ürdün ve BAE, İsrail'in Gazze ambargosunu havadan yardım atarak kırmaya çalışıyor

Gazze'de yaşanan insanlık dramı, her geçen gün daha ileri seviyeye taşınıyor.

İsrail ordusu tarafından bölgeye uygulanan ambargo, Filistinlilerin gıdaya erişimini neredeyse imkansız hale getiriyor.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken ambargoyu kırmak isteyen iki ülkeden dikkat çeken bir hamle geldi.

HAVADAN YARIM FIRLATILDI

İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre, BAE ve Ürdün’e ait uçaklar, Gazze kentine paraşütle 8 yardım kutusu attı.

Açlıkla boğuşan Gazze’de Filistinlilere gönderilen yardım kutularından dördünün, Gazze kentindeki Eski Şehir bölgesine diğer dördünün kentin kuzeyindeki Zeytun Mahallesi’ne paraşütle atıldığı aktarıldı.

İSRAİL İZİN VERECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

İsrail ordusu, cuma gününden itibaren yabancı ülkelerin Gazze Şeridi´ne havadan yardım atmasına izin vereceğini açıklamıştı.

İsrail'in açlığı dayattığı Gazze Şeridi'ne daha önce havadan paraşütlerle atılan yardımların sivillerin üzerine düşerek can kaybına neden olduğu görülmüştü.

YÖNTEM BİRÇOK ELEŞTİRİ ALDI

Uçaklardan atılan yardımların bazılarının denize düşmesi sebebiyle açlık çeken sivil halk sahillere ve denizlere akın etmiş ve paraşütle yardım bırakma yöntemi eleştirilmişti.

İsrail’in uyguladığı ambargo nedeniyle ortaya çıkan insanlık krizi nedeniyle Gazze Şeridi'nde açlıktan yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 133’e yükselmişti.