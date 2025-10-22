Ürdün'den "Gazze'de ateşkes" yorumu: Daha fazla insani yardımın girmesi gerekir

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, ülkesini ziyaret eden Hollanda Dışişleri Bakanı David van Weel ile başkent Amman'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Safedi, burada, Gazze Şeridi'ne yönelik İsrail saldırılarının son bulması ve insani yardımların hem güvenli hem de etkin şekilde bölgeye ulaşmasını sağlamak için uluslararası ortaklarıyla çabalarını sürdürdüklerini ifade etti.

"ORTAK ÖNCELİK GAZZE'DE ATEŞKESİ KALICI HALE GETİRMEKTİR"

Safedi, "Hem Ürdün hem de Hollanda'nın ortak önceliği Gazze'de ateşkesi kalıcı hale getirmektir." dedi.

Safedi, Gazze'de yaşayan Filistin halkının acılarını hafifletecek şekilde insani yardımların daha fazla girmesi gerektiğini vurguladı.

"ÜRDÜN OLARAK BATI ŞERİA'DAKİ YERLEŞİM POLİTİKALARINI KINIYORUZ"

Hollandalı mevkidaşıyla işgal altındaki Batı Şeria'da yaşanan gelişmelere de değindiklerini aktaran Safedi, "Ürdün olarak Batı Şeria'daki yerleşim politikalarını reddediyor ve kınıyoruz. Nitekim bunlar, iki devletli çözümü baltalayan adımlardır." ifadelerini kullandı.

Hollanda Dışişleri Bakanı Van Weel de Gazze'de sağlanan ateşkes için çaba sarf eden Türkiye, Mısır ve Katar'ın yanında Ürdün'ün rol aldığını dile getirerek, çabalarından dolayı söz konusu ülkelere teşekkür etti.

Van Weel, Gazze'de sağlanan ateşkesten sonra kalıcı bir barışın sağlanması gerektiğini kaydetti.

NE OLMUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürüyor.