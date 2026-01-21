Ursula von der Leyen: Grönland’ın toprak bütünlüğü pazarlık konusu olamaz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ve Çin tehditlerine karşı Grönland'a sahip olmaya yönelik söylemleri sürerken AB'den Grönland'ı ve adanın bağlı olduğu Danimarka'yı savunan yorumlar gelmeye devam ediyor.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’na (WEF) hitap etti.

"AVRUPA BAĞIMSIZLIĞI İNŞA ETMEK BİR ZORUNLULUKTUR"

Bugün yaşanan jeopolitik şokların Avrupa için fırsat olması gerektiğini söyleyen von der Leyen, "Bugün yaşadığımız sarsıcı değişim, yeni bir Avrupa bağımsızlığı inşa etmek için bir fırsat, hatta bir zorunluluktur." dedi.

"HIZLI VE NEREDEYSE AKIL ALMAZ ÖLÇEKTE" BİR DEĞİŞİM

Yaklaşık bir yıl önce "Avrupa bağımsızlığı" terimini kullandığında bunun şaşkınlığa yol açtığını belirten von der Leyen, "Bir yıldan kısa bir süre içinde bu konuda gerçek bir uzlaşı oluştu. Değişimin hızı ve neredeyse akıl almaz ölçeği bunu tetikledi." şeklinde konuştu.

"GÜMRÜK TARİFELERİ YERİNE ADİL TİCARET"

Hindistan’da tarihi ticaret anlaşması Avrupa’nın Latin Amerika’dan Hint-Pasifik’e bugünün büyüyen merkezleriyle iş yapmak istediğini ifade eden Ursula von der Leyen, cumartesi günü 25 yıl süren müzakerelerin ardından AB-Mercosur ticaret anlaşmasının imzalandığını ve dünyanın en büyük serbest ticaret bölgesinin oluşturulduğunu belirtti.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, "Bu anlaşma dünyaya güçlü bir mesaj gönderiyor. Gümrük tarifeleri yerine adil ticareti, izolasyon yerine ortaklığı, sömürü yerine sürdürülebilirliği seçiyoruz." ifadelerini kullandı.

HİNDİSTAN'I ZİYARET EDECEK

Davos’un ardından önümüzdeki hafta Hindistan’a gideceğini ve tarihi bir ticaret anlaşmasına hazırlandıklarını ifade eden von der Leyen, "Kimilerinin ‘tüm anlaşmaların anası’ dediği bu düzenleme, 2 milyar insanı kapsayacak ve küresel Gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) neredeyse dörtte birini oluşturan bir pazar oluşturacak." ifadelerini kullandı.

GİRİŞİMCİ VE ŞİRKETLERİN İŞİ KOLAYLAŞACAK

AB genelinde tek ve basit kuralların geçerli olmasını hedeflediklerini ve Avrupalı bir şirket yapısı oluşturulmasını amaçladıklarını vurgulayan von der Leyen, "Girişimcilerimiz herhangi bir üye devlette, 48 saat içinde tamamen internet üzerinden şirket kurabilecek. Avrupa genelinde aynı sermaye rejiminden yararlanacaklar. Nihayetinde şirketlerin ABD veya Çin gibi yekpare pazarlarda olduğu kadar kolay biçimde iş yapabildiği ve finansman bulabildiği bir sisteme ihtiyacımız var." dedi.

Önceliklerinden birinin de uygun fiyatlı bir enerji piyasası oluşturmak olacağını kaydeden Ursula von der Leyen, bu sebeple enerji güvenliğine ve bağımsızlığa büyük yatırımlar yaptıklarını ifade etti.

SAVUNMA HARCAMALARI ARTTI

Son bir yılda savunma alanında da önceki yılların toplamından fazlasının yapıldığını ve üye devletlerin savunmaya rekor miktarlarda kaynak ayırdığını belirten AB Komisyonu başkanı, "Bu, Ocak 2022’den bu yana Avrupa savunma sanayi şirketlerinin piyasa değerinin üç katına çıkmasına yardımcı oldu." şeklinde konuştu.

"AVRUPA, UKRAYNA'NIN YANINDA OLACAK"

Konuşmasında Ukrayna’daki savaşa da değinen von der Leyen, "Dört yılın ardından Rusya’nın geri adım attığına, pişmanlık gösterdiğine ya da barış aradığına dair hiçbir işaret yok. Aksine saldırılarını yoğunlaştırıyor ve her gün siviller ölüyor. Geçen hafta Ukrayna’nın enerji altyapısına yönelik bombardıman, milyonlarca insanı soğuk, karanlık ve susuzlukla karşı karşıya bıraktı. Bu sona ermeli." ifadelerini kullandı.

Avrupa’nın 2026 ve 2027 için Ukrayna’ya 90 milyar euro kredi sağlamaya karar verdiğini hatırlatan Ursula von der Leyen, "Avrupa, adil ve kalıcı bir barış sağlanana kadar Ukrayna’nın yanında olacak." diye konuştu.

"ABD'NİN HEDEFLERİNİ PAYLAŞIYORUZ"

Avrupa’nın Grönland ve Arktik’in güvenliği konusunda kararlı olduğunu da sözlerine ekleyen von der Leyen, "Bu konuda ABD’nin hedeflerini paylaşıyoruz. Örneğin, en yeni NATO üyelerinden olan AB üyesi Finlandiya, buz kırıcılarını ABD’ye satıyor. Bu, burada mevcut bir kapasite olduğunu ve kuzey ülkesi NATO üyelerimizin Arktik’te hazır kuvvetlere sahip olduğunu ve en önemlisi Arktik’te güvenliğin ancak birlikte sağlanabileceğini gösteriyor." dedi.

Von der Leyen, "Bu nedenle, özellikle uzun süredir müttefik olan ülkeler arasında önerilen ek tarifeler bir hatadır." dedi.

"ANLAŞMA ANLAŞMADIR"

ABD ve Avrupa’nın ticaret anlaşması yaptığını vurgulayan Ursula von der Leyen, "Anlaşma anlaşmadır. Dostlar el sıkıştığında bunun bir anlamı olmalı. ABD’yi yalnızca müttefik olarak değil, dostumuz olarak görüyoruz. Bizi bir aşağı yönlü sarmala sürüklemek, her iki tarafı da sahadan uzak tutmaya çalışan rakiplerin işine yarar." ifadelerini kullandı.

"TEPKİMİZ SARSILMAZ OLACAKTIR"

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Tepkimiz sarsılmaz, birlik içinde ve orantılı olacaktır. Ancak bunun ötesinde, stratejik davranmalıyız. Bu nedenle Arktik güvenliğini destekleyecek bir paket üzerinde çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

"YATIRIMLARIMIZI ARTIRACAĞIZ"

Danimarka ve Grönland’ın toprak bütünlüğünün pazarlık konusu olamayacağını söyleyen von der Leyen, "ABD ve tüm ortaklarla daha geniş Arktik güvenliği için çalışacağız. Bu ortak menfaatimizdir. Yatırımlarımızı artıracağız. Özellikle Avrupa buz kırıcı kapasitesi ve Arktik güvenliği için hayati diğer ekipmanlara savunma harcamalarımızı yönlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Von der Leyen, Avrupa’nın ilerleyen dönemde yayınlamayı planladığı güvenlik stratejisinde Arktik stratejisini de güncelleyeceğini duyurdu.