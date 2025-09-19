Ursula von der Leyen: Rus doğalgazının Avrupa pazarına ithalatını yasaklıyoruz

Avrupa, Rusya'ya karşı dozajı artırıyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'dan Avrupa'ya sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ithalatı, Rus bankaları, Rusya ve üçüncü ülkelerdeki enerji şirketleri, kripto para transferleri ve Rusya'nın petrol ihracatı için kullandığı gemilerden oluşan Gölge Filo'ya ait ilave gemileri kapsayan 19'uncu yaptırım paketine ilişkin açıklama yaptı.

"PUTİN DEFALARCA ŞİDDETİ TIRMANDIRMA YOLUNU SEÇTİ"

Rusya'nın son bir ay içinde diplomasiyi ve uluslararası hukuku küçümsediğini vurgulayan von der Leyen, "Rusya, Ukrayna'ya savaşın başından bu yana büyük insansız hava aracı (İHA) ve füze saldırıları gerçekleştirdi. Hem devlet binalarını hem de sivillere ait konutları vurdu ve Kiev'deki AB ofisimiz ile temsilciliğimizi hedef aldı." dedi.

Son iki haftada Polonya ve Romanya'da gerçekleşen hava sahası ihlallerine de değinen von der Leyen, "Putin, defalarca şiddeti tırmandırma yolunu seçmiştir ve buna karşılık olarak Avrupa da baskıyı artıracaktır. İşte bu yüzden, bugün 19'uncu yaptırım paketini sunuyorum." şeklinde konuştu.

"MUSLUĞU KAPATMA ZAMANI GELDİ"

Rus ekonomisinin fosil yakıtlardan elde edilen gelirle ayakta kaldığını vurgulayarak yaptırımların enerji ayağına ilişkin detay veren Von der Leyen, "Bu gelirleri kesmek istiyoruz. Bu nedenle Rus LNG'sinin Avrupa pazarına ithalatını yasaklıyoruz. Musluğu kapatma zamanı geldi." dedi.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, "Ham petrol tavan fiyatını 47,6 dolara düşürdük. Mevcut uygulamaları sıkılaştırmak için gölge filoya ait 118 gemiyi yaptırım listesine ekliyoruz. Toplamda 560'tan fazla gemi, artık AB yaptırımları altındadır." ifadelerini kullandı.

"YAPTIRIMLARI İHLAL EDENLERİ HEDEF ALIYORUZ"

Büyük enerji şirketleri Rosneft ve Gazprom Neft'e işlem yasağı getirildiğini aktaran Ursula von der Leyen, "Diğer şirketlerin de varlıkları donduruluyor. Yaptırımları ihlal ederek Rusya'dan petrol satın alıp savaşı finanse edenleri de hedef alıyoruz.

Çin dahil, rafineriler, petrol tüccarları, üçüncü ülkelerdeki petrokimya şirketleri. Rusya'nın Avrupa kaynaklı petrol gelirleri, son 3 yılda yüzde 90 azaldı. Artık bu sayfa tamamen kapanıyor." diye konuştu.

"İŞLEM YASAĞI GETİRİYORUZ"

Yaptırımların finansal ayağına da değinen AB Komisyonu Başkanı Leyen, "Rusya'da ilave bankalara ve üçüncü ülkelerdeki bazı bankalara işlem yasağı getiriyoruz. Yaptırımlardan kaçma taktikleri daha karmaşık hale geldikçe, yaptırımlarımız da bir adım önde olacak şekilde bunlara uyarlanacak.

Bu defa ilk kez, kısıtlayıcı tedbirler kripto platformlarını da kapsayacak ve kripto işlemlerine yasak getirecektir. Rusya'nın alternatif ödeme sistemlerine bağlı yabancı bankalar listeye alınacak, serbest ekonomik bölgelerdeki kuruluşlarla işlemler sınırlandırılacaktır." dedi.

"RUS EKONOMİSİ SINIRA DAYANMIŞ DURUMDA"

Yaptırımların Rus ekonomisini ciddi bir şekilde etkilediğini ve aşırı ısınan Rus ekonomisinin sınıra dayanmış durumda olduğunu söyleyen AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'nın müzakerelerde ilk taleplerinden birinin yaptırımların hafifletilmesi olmasının, bu tedbirlerin etkisini ortaya koyduğunu belirtti.

Von der Leyen, açıklamasında ayrıca dondurulmuş Rus varlıkları kullanılarak Ukrayna'ya "tazminat kredisi" sağlanması girişimine de değindi ve bu teklifin de yakında sunulacağını duyurdu.

Üye ülkelere çarı yapan von der Leyen, "Şimdi üye devletlere çağrım, bu yeni yaptırımların hızlı bir şekilde onaylanmasıdır. Rusya, savaş alanından çekilmeli ve müzakere masasına oturmalıdır. Barışa gerçek bir şans vermenin yolu bu." diye konuştu.